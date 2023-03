Togo: La Mairie de Golfe 1 et la gent féminine font des projections sur l'après 08 Mars

" Femme et technologie dans le développement local ", c'est le thème autour duquel les femmes de différentes couches socio professionnelles de la commune de Golfe 1 se sont retrouvées ce Mercredi 08 Mars 2023, pour la commémoration de la Journée internationale de la femme.

Conscientes de ce que chacune des composantes de la population de cette commune de la préfecture du Golfe doit jouer sa partition pour le développement local, ces dernières en plus de la commémoration organisée par la Direction des Affaires sociales de la Commune, ces femmes, composées de celles travaillant à la Mairie, dans les structures sanitaires sur le territoire communal, et enfin, celles ayant avec le concours des CDQ (Comités villageois de Développement) bénéficié de crédits de la part de la Mairie de Bè Afédomé et des femmes des marchés, ont ensemble avec le Conseil communal, ébauché une nouvelle initiative. Il s'agit de la mise sur pied d'un cadre permanent devant permettre de se retrouver périodiquement avec la Mairie pour réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail.

Réagissant au cours de cette célébration qui a eu pour cadre, la Place des fêtes GSMAO, d'Adakpamé, le Maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Gomado, a confié qu'en se retrouvant avec ces femmes, " ce n'est pas seulement pour fêter mais lancer une initiative, au-delà de cette journée pour se voir périodiquement et réfléchir sur leurs conditions de travail et de vie ". il introduisait ainsi cette initiative qui devra aider à créer encore plus d'émule chez les femmes et servir de modèle dans d'autres sphères. Aussi, il a salué la cohésion sociale exprimée au travers de ces retrouvailles ensemble entre des femmes de diverses couches de la vie communale, lettrées comme non lettrées. " C'est un message fort qui est lancé à nos soeurs et à nos mamans. Nous allons travailler pour formaliser ce cadre ", a-t-il rassuré.

Parlant de la célébration elle-même, et le thème retenu dans la commune de Golfe 1 et qui est inspiré du thème national, l'élu local a indiqué, " nous avons eu à attire l'attention des femmes sur l'utilisation de cet outil par rapport à l'émancipation de la gent féminine pour ne pas dire à l'amélioration du cadre et des conditions de vie ".

Au nom de ses soeurs, c'est la Directrice des Affaires Sociales de la Mairie de Golfe 1, Mazalou Nimon, qui s'est prêtée à l'exercice d'éclaircissement de la lanterne des populations au travers de la presse. " Ce thème est tiré du thème national parce que nous avons remarqué que les technologies, les NTIC, la plupart du temps ne sont pas bien utilisées. Donc nous avons jugé que c'est une occasion pour sensibiliser, nos soeurs, nos collègues des différentes structures, sur la bonne utilisation de ces technologies, et voir comment profiter de ces technologies là pour se propulser, pour aller en avant, pour réfléchir, mieux réussir mieux et être épanouies ", a-t-elle expliqué.

Enfin, s'est réjouie Mme Nimon, par rapport aux droits des femmes au Togo, " nous avons beaucoup évolué en matière de droits de la femme au Togo, mais il y a encore beaucoup à faire ".

A noter que c'est une rupture qui est marquée avec l'année dernière à travers cette organisation qui regroupe les femmes de différents horizons de la commune.