Afrique: Honneur au Mouvement Togolais pour la Restauration à travers Dr Gnagnon

Le Mouvement Togolais pour la Restauration et son premier responsable, l'élu local Dr Jean Emmanuel Gnagnon, continue de tracer son sillon au sein des partis et mouvements politiques du continent. Le 07 Mars dernier, encore, l'honneur a été donné à ce mouvement de faire parler de lui et ce fut au cours du 1er congrès du parti ivoirien " Force aux Peuples " d'Innocent Gneblin.

Au cours de ce congrès, Dr Gnagnon a eu droit à la parole. Le Maire Adjoint de la Commune d'Agbodrafo, et ancien Secrétaire national à la Communication des FDR (Forces Démocratiques pour la République), dans son intervention, très appréciée par les congressistes, a salué l'engagement des Forces aux Peuples, qui, selon lui, est une grande opportunité pour une véritable alternative de cohésion sociale, gage du Vivre-ensemble.

" Nous avons un regard assez proche de tout ce qui se passe en Afrique et il faut absolument qu'une nouvelle génération commence par émerger véritablement et pouvoir retracer la voie pour une Afrique nouvelle. Nous disons toujours qu'il faut capitaliser les efforts déjà fournis par les uns, les autres, mais aujourd'hui il est tout à fait bien fondé à pouvoir revoir l'Afrique d'un autre oeil ", c'est ce qu'a avancé le président du MTR. Et de poursuivre, " nous devons construire des nations unies, nous devons construire des nations en se donnant la main, nous devons ne pas avoir des ennemis quand nous nous engageons en politique, mais nous devons continuer d'oeuvrer véritablement pour la paix et la stabilité et surtout pour la convivialité, la fraternité de nos nations. C'est pour cela que le vivre-ensemble a été élaboré au Togo, nous continuons de propager ce message de vivre-ensemble ".

Il n'a pas éludé la question de la transition générationnelle qui secoue les différents échiquiers politiques africains.

En tout cas, dans un appel que d'aucuns peuvent juger de solennel, Dr Jean-Emmanuel Gnagnon, a exprimé l'urgent appel de la jeune génération d'acteurs politiques, " à mettre en place un réseau d'acteurs convaincus pour la restauration des Etats africains en donnant forces aux peuples ! Nous avons déjà ouvert un chantier pareil pour regrouper dans plusieurs pays africains, notamment la Guinée Conakry, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, le Liberia, le Burkina, la Centrafrique, le Ghana, des jeunes acteurs politiques pour fédérer les énergies afin de réaliser les transitions générationnelles et sauvegarder le capital d'expériences et d'acquis au bénéfice d'une Afrique nouvelle, véritablement indépendante et résiliente face aux enjeux mondiaux de tous ordres ".

Pour information, ce congrès du parti ivoirien, " Force aux Peuples ", le premier du genre dans la vie de cette formation politique, avait pour thème principal, " Force aux peuples pour une alternative de cohésion sociale, de modernité et de prospérité partagée ".