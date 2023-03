Afrique de l'Ouest: Mise en œuvre effective du règlement de la Cédéao sur le roaming - Bientôt la gratuité de la réception d'appel entre la Côte d'Ivoire et le Ghana

L’Autorité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d’Ivoire (Artci) et l’Autorité nationale des communications du Ghana (National communications authority - Nca) ont tenu du 20 au 22 février 2023, à la Nca Tower à Accra, une réunion sur l’implémentation du roaming Cédéao entre la Côte d’Ivoire et le Ghana. Rapportent les services de cette instance ivoirienne de régulation.

selon une note à la presse , la délégation ivoirienne était composée, de Messieurs Guy-Michel Kouakou, directeur de l’économie, des marchés et de la prospective), Lanciné Fofana, chef de département observatoire et marchés, Kevin Yao, Chef de service veille technologique et normalisation de l’Artci et des représentants des différents opérateurs Moov Africa, Mtn Côte d’Ivoire et Orange Côte d’Ivoire.

Pour rappel, la Côte d’Ivoire, au cours de la 16ème réunion des ministres en charge des Tic de la Cédéao, tenue du 1er au 4 octobre 2019, à Ouagadougou, a été désignée par ses pairs comme « champions » pour la mise en œuvre intégrale du Règlement n° C/REG.21/12/17 relatif à l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles dans l’espace communautaire.

Ainsi, assistée par les Régulateurs de la Guinée et du Ghana, en collaboration avec la commission de la Cédéao et la participation de l’Artao, l’Artci coordonne depuis 2020 les travaux de mise en œuvre dudit Règlement.

Cependant, avec la persistance de certaines difficultés, notamment l’absence de liens directs entre opérateurs, le niveau élevé des tarifs de terminaison d’appel pour la mise en œuvre de la gratuité de la réception d’appel en roaming, la fraude, la mise en œuvre du roaming sous-régionale n’a pu être réalisée que partiellement.

C’est dans ce contexte, que l’Artci a effectué cette visite de travail au Ghana à l’effet de discuter et de lever les problèmes spécifiques identifiées entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, qui freinent la mise en œuvre complète du Règlement communautaire sur le roaming, par les opérateurs de téléphonie mobile dans les deux pays.

La rencontre s’est soldée par la signature d’un protocole d’accord entre les parties ivoirienne et ghanéenne dans lequel, les deux pays se sont engagés à la résolution des difficultés identifiées. Ledit protocole entérine également l’ouverture des services roaming communautaire, conformément aux exigences du règlement communautaire, pour le 28 avril 2023, suivie d’une cérémonie de lancement officiel à Abidjan, en présence des deux Régulateurs et leurs opérateurs respectifs, des Ministères en charge des Télécommunications/Tic, de la Cédéao et de l’Artao.

En outre, en vue d’assurer la mise en œuvre effective de toutes les diligences nécessaires à la tenue de cette échéance importante, un comité conjoint de suivi, composé des représentants des deux régulateurs et des opérateurs des deux pays a été mis en place.

L’Artci dans son rôle de coordonnateur pour la mise en œuvre du roaming communautaire, met tout en œuvre pour assurer le succès de cette initiative régionale; Cette dynamique nouvelle initiée par l’Artci, sera étendue à chacun des pays de la Cédéao pour coordonner et finaliser l’implémentation du Règlement dans l’ensemble des quinze Etats membres. Toute chose qui rendra plus abordables, à moyen terme, les communications VOIX, SMS et DATA pour l’ensemble des utilisateurs de services de télécommunications en déplacement dans l’espace Cédéao.

Bamba Moussa

Légende photo : Les membres de l’Artci/Tic et de la Nca à l’issue des travaux ( Ph Bm)