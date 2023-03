Algérie: Merad salue la présence remarquable de la femme au sein du corps de la Protection civile

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad a salué la présence remarquable de la femme au sein du corps de la Protection civile, mettant en avant le haut sens de responsabilité et le professionnalisme dont elle a fait preuve dans l'accomplissement de sa mission.

Présidant mardi une cérémonie à l'occasion de la Journée internationale des femmes au siège de l'Unité nationale d'entrainement et d'intervention de Dar-El-Beida (Alger), M. Merad a salué la "présence remarquable des femmes au sein de la Protection civile et leur professionnalisme dans l'accomplissement de leurs missions, ainsi que le courage et la bravoure dont elles ont fait montre lors des différentes interventions auxquelles elles ont participé", soulignant que "ces qualités sont inspirées des valeurs de patriotisme et de nationalisme dont sont imprégnés les éléments de ce corps, femmes et hommes".

Le corps de la Protection civile est "un exemple qui honore notre pays et illustre la place importante que la femme algérienne a acquis grâce à sa volonté et à son dévouement", a soutenu le ministre ajoutant "nous notons aujourd'hui avec fierté le nombre important de l'effectif féminin dans les différentes spécialités dont l'assistance médicale et l'évacuation aérienne".

Après avoir félicité toutes les femmes algériennes à l'occasion de leur Journée internationale, le ministre a mis en avant le "rôle efficace de la femme algérienne dans tous les domaines de la vie", la qualifiant de "pilier de la société".

Le ministre a insisté, dans ce sens, sur l'impératif de "renforcer les acquis importants obtenus, dont la constitutionnalisation du principe de parité entre les femmes et les hommes dans le marché de l'emploi et la promotion de l'accès de la femme aux postes de responsabilité dans les différentes institutions de l'Etat, qui ont constitué l'un des engagements les plus importants du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

En termes de chiffres, le ministre a fait savoir que la Protection civile compte dans ses rangs "près de 2.500 éléments féminins de différents grades et spécialités, dont 85 occupant des postes de responsabilité dans l'administration centrale et locale, outre 86 femmes ayant un grade d'officier supérieur et de médecin officier supérieur".

M. Merad a noté avec satisfaction l'accès de l'élément féminin à de nouvelles spécialités, à l'instar du Groupement aérien qui compte 11 femmes, la spécialité reconnaissance et intervention en milieu périlleux qui compte 7 éléments féminin, outre le groupe cynotechnique qui compte 8 femmes.

Le ministre a rappelé "les moments historiques que nous avons partagé il y a quelques jours avec des éléments de cette institution séculaire qui ont été décoré de la médaille de l'Ordre du mérite national au rang de "Achir" par le président de la République après avoir honoré les couleurs nationales en faisant montre de bravoure, de solidarité et d'humanisme lors de leur participation à la mission internationale suite au séisme destructeur qui a frappé la Turquie et la Syrie".

Le ministre a procédé, en compagnie du directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, à la remise des grades et de promotions à plusieurs éléments féminins de la Protection civile.