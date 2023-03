Algérie: Tour d'Algérie-2023 - C'est parti pour une grande boucle palpitante de 1200 km

BORDJ BOU ARRERIDJ — C'est parti ! Les 96 coureurs participant à la 23eme édition du Tour d'Algérie Cycliste prévue sur un parcours total de 1200 kilomètres, ont entamé sous les meilleurs conditions climatiques la première étape du TAC-2023 entre Bordj Bou Arreridj et M'sila sur 121 km à partir du Faubourg des Jardins, l'un des quartiers huppés de la capitale des Bibans.

Après le prologue de la veille, une boucle urbaine de 6 kms remportée par l'Allemand Callies Adrian de la formation "Embrace the World Cycling", une course assez dure pour les mollets sur les hauts plateaux du Hodna, L'étape Bordj Bou Arreridj-M'sila du TAC-2023 a été donné par les officiels du Tour et les autorités de la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

"Les choses sérieuses commencent", commentent des afficionados, venus nombreux assister au "top départ" de cette édition du Tour d'Algérie, donnée à partir de la Place de la Concorde, sur le faubourg des Jardins avec ses magasins de prêt à porter de luxe et de matériel électro-ménager.

Côté organisation, tout est pour le moment bien réglé comme "une montre suisse", et les équipes participantes sont bien prises en charge par les organisateurs.

La veille mardi, c'est l'Allemand Callies Adrian de la formation "Embrace the World Cycling" qui avait remporté la première étape du Tour d'Algérie cycliste (TAC-2023), un contre-la-montre individuel de 6 kilomètres (prologue), disputé mardi autour de la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

L'Allemand a franchi la ligne d'arrivée en 5m19sec, devant le Néerlandais Quaedvelieg Lars (5m24sec) de la formation "Universe Cycling Team" et l'Italien Oioli Manuel (5m25sec) de l'équipe italienne "Q36.5 Continental Cycling Team". Callies Adrian a endossé par la même occasion le maillot jaune de leader, alors que le maillot vert du meilleur sprinteur a été enlevé par le Néerlandais Quaedvelieg Lars de la formation "Universe Cycling Team".

Le maillot blanc du meilleur espoir a été porté par l'Italien Oioli Manuel de l'équipe italienne "Q36.5 Continental Cycling Team", tandis que le maillot à poids du meilleur grimpeur est revenu au Néerlandais Stravers Jarri de la formation allemande "Universe Cycling Team".

Quatre-vingt-treize (93) coureurs représentant 16 équipes de 12 pays ont pris le départ de la 23e édition du Tour d'Algérie cycliste (TAC-2023). Dix étapes sont inscrites autour des wilayas de Bordj Bou Arreridj, M'Sila, Boussaâda, Biskra, Batna, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel, Bejaia et Tizi-Ouzou.

Les pays inscrits pour prendre part à ce rendez-vous sont la France, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, les Pays-Bas, la Roumanie, l'Erythrée, l'Irak, la Tunisie, la Malaisie, le Sultanat d'Oman et l'Algérie (pays hôte).

L'Algérie est représentée par la sélection nationale ainsi que quatre équipes, à savoir Team Madar, Majd El Guerara, NRDI Dely-Ibrahim et Amel El Malah.

Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'UCI, le Tour d'Algérie est régi par les règlements de la FAC et ceux de l'Union Cycliste Internationale. Il est placé sous le contrôle d'un commissaire de course et d'un inspecteur antidopage.