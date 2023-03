Algérie: 8 mars - Des efforts inlassables pour promouvoir la place de la femme dans l'économie nationale

ALGER — A l'instar de tous les pays du monde, l'Algérie célèbre ce mercredi la Journée internationale des femmes qui intervient dans un contexte national marqué par une intensification des efforts pour accompagner les Algériennes et leur permettre de contribuer efficacement au développement économique du pays.

Les fondements de cet accompagnement ont été jetés grâce à l'engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à oeuvrer à hisser la place de la femme dans l'économie du pays, améliorer sa situation sociale et renforcer ses droits tout en veillant à créer un équilibre entre les différentes régions du pays.

Dans ce cadre, l'Etat a renforcé ces dernières années la politique de lutte contre le chômage et de soutien à l'emploi suivant une approche économique basée sur le renforcement de l'entrepreneuriat féminin, la contribution de la femme à la dynamique du développement et la réduction du taux de chômage en milieu féminin à travers des incitations à même d'assurer une grande implication de la femme à l'activité économique.

Dans le cadre de cette démarche, le secteur de l'entrepreneuriat en Algérie connait une dynamique effrénée ayant donné lieu à la contribution efficace de la femme dans le domaine économique. Le nombre de micro-entreprises a atteint plus de 41500 dans le cadre de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) et l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) et autres instances.

S'agissant de l'ANGEM, les femmes ont décroché 64 % des microprojets, ce qui dénote l'adhésion de la femme algérienne au processus du développement économique.

Pour ce qui est de l'accompagnement de la femme dans l'entrepreneuriat, l'ANADE a lancé, en mai dernier, le réseau national de la femme chef d'entreprise "El Moukawila", un réseau ayant pour objectif la promotion de l'entrepreneuriat féminin suivant une vision économique inclusive.

Ce dispositif vise à créer des liens entre les femmes chefs d'entreprises en leur apportant assistance pour se démarquer et développer leurs entreprises à travers l'échange d'expériences et d'expertises.

Par ailleurs, en application des instructions du Président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres du 3 janvier 2021, à l'effet de multiplier les efforts pour renforcer les différents mécanismes dédiés à la femme au foyer, un programme national d'intégration économique de la femme a été lancé, notamment pour la femme rurale dans le but d'encourager l'entrepreneuriat et de les aider à lancer des petits projets qui génèrent du profit.

En chiffres, 36.395 femmes ont bénéficié de ce programme national durant la période allant de septembre 2021 à août 2022.

Dans le secteur commercial, le nombre global de femme commerçantes en Algérie a augmenté de près de 18 % durant les cinq dernières années.

Dans le secteur agricole, des milliers de femmes rurales ont investi le monde de l'investissement avec des projets à dimension économique générateurs de richesse et créateurs d'emplois.

Le nombre de femmes rurales est passé à plus de 60.000 femmes détentrices de "la carte d'agriculteur".

En outre, plus de 8.000 femmes rurales ont bénéficié d'unités d'élevage et d'apiculture, de serres pour les cultures protégées et de nombreux projets dans le secteur agricole.

Un total de 17.000 femmes ont bénéficié de sessions de formation et de nombreuses femmes rurales ont été intégrées dans les conseils interprofessionnels des filières agricoles.

Outre l'accompagnement, les observateurs considèrent que la création du Prix national dédié à la femme algérienne innovante, organisé chaque année pour encourager les femmes algériennes innovantes dans tous les domaines, et qui a été annoncée par le Président de la République le 8 mars 2020 est une étape qui revêt une grande symbolique, car valorisant les réalisations tout en les encourageant à poursuivre l'innovation.

La distinction des femmes innovantes s'est poursuivie non seulement à l'occasion de la Journée internationale des femmes mais aussi à plusieurs occasions, dont la dernière remonte aux Assises nationales de l'agriculture, où deux femmes ont été honorées par le Président de la République pour leurs efforts au service du secteur agricole.