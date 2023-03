Ile Maurice: Football / Dissolution de la MFA - Le ministre Toussaint a-t-il induit le public en erreur ?

Il y a une semaine, le ministère de l'Autonomisation des Jeunes, des Sports et des Loisirs (MAJSL) annonçait la dissolution du Comité directeur de la Mauritius Football Association (MFA). Répondant à une question de l'express, Stephan Toussaint, le MAJSL, précisait qu'en cas de sanction de la FIFA, l'Académie de football de Liverpool continuerait d'opérer. Toutefois, une lettre envoyée par l'instance de Zurich mercredi 8 mars, est venue prouver le contraire.

Cette missive envoyée au secrétaire général de la MFA par Kenny Jean-Marie, Chief Member Associations Officer de la FIFA, précise que l'organe suprême du ballon rond effectue des investigations pour déterminer si la Liverpool FC International Mauritius (LFCIA) n'aurait pas commis des infractions aux règlements de la FIFA concernant les joueurs qui n'ont pas encore atteint leur majorité. Selon la lettre, le Comité disciplinaire de la FIFA pourrait être sollicité pour prendre des sanctions à l'encontre de Maurice. Kenny Jean-Marie qualifie d'ailleurs la LFCIA de 'ongoing issue related to some incidents taking place in the territory of the MFA'.

Rappelons que le ministre Toussaint avait martelé que la suspension de Maurice par la MFA n'aurait aucune incidence sur la LFCIA. "Je tiens à souligner que si elle nous suspend (NdlR, la FIFA), cela n'aura aucune incidence sur l'académie de Liverpool qui va continuer ses formations avec les jeunes. Nous avons déjà parlé avec la direction de l'Académie qui a expliqué qu'elle est gérée de manière indépendante. Je dénonce d'ailleurs les tentatives de la MFA qui voulait faire croire aux parents des pensionnaires de l'Académie que le centre allait arrêter ses activités en cas de suspension". Certes, la FIFA ne dit pas explicitement qu'elle peut stopper les activités de la LFCIA mais à travers cette correspondance, l'on peut déduire qu'elle a un droit sur l'académie des Reds et qu'elle peut lui infliger des sanctions.

Dès lors, l'on ne peut s'empêcher de se poser la question de savoir si le gouvernement mauricien a étudié toutes les pistes avant d'annoncer la dissolution du Comité directeur de la MFA et la création d'un Comité temporaire. Pour rappel, c'est en juillet 2019 que Maurice a signé un contrat de trois ans avec la LFCIA. Rs108 M ont été injectées dans ce projet.

Autre contradiction : Le MAJSL avait expliqué durant sa conférence de presse du 2 mars que des discussions ont régulièrement eu lieu avec la FIFA ces derniers mois. Or, la lettre de Kenny Jean-Marie soutient que les ponts ont été coupés depuis le 20 décembre, date à laquelle l'instance de Zurich avait fait parvenir un nouveau courrier au bureau du MAJSL pour lui demander de revoir sa position vis-à-vis de la MFA, entre autres. Le délégué de la FIFA en a d'ailleurs fait mention : 'We note that our letter of 20 December 2022 adressed to Hon. Stephan Toussaint (...), has so far remained unanswered'.

La FIFA se montre également menaçant en intimant le MAJSL de dissoudre le Comité temporaire. Un ultimatum est même lancé. Ainsi, le gouvernement mauricien a jusqu'au 16 mars - date à laquelle la FIFA organise son 73e congrès - pour redonner les pleins pouvoirs à la MFA en rappelant le Comité temporaire. Au cas contraire, Maurice pourrait être suspendu par l'instance de Zurich. Sollicité pour une réaction, le président de la MFA s'est montré peu loquace. "Je préfère attendre pour ne pas envenimer la situation. Je ferai une déclaration le moment venu". Quant à la cellule de communication du ministère des Sports, elle est restée injoignable.