Sénégal: Bordeaux / Aliou Badji - ' J'étais dans mon coin, je travaillais '

Très en forme avec les Girondins de Bordeaux notamment avec quatre réalisations à son actif, l'attaquant sénégalais Aliou Badji s'est confié à girondins4ever au cours d'une interview au sujet de ses prestations.

" Oui, cela fait plaisir de marquer. J'ai été patient, j'étais dans mon coin, je travaillais. Aujourd'hui, cela commence à payer, et on espère que ça va continuer. Ça se passe bien. Il y avait des matches où avec Josh ça se passait bien, et des matches où ça ne se passait pas bien. Après, c'est quelque chose de normal vu que j'ai fait la préparation avec Amiens. Mais là j'ai fait six mois avec Bordeaux, donc je me suis bien adapté. Je n'ai pas de problème pour jouer avec Josh, et on s'entend bien, que ce soit en dehors ou sur le terrain ", a-t-il déclaré.

L'attaquant sénégalais se projette d'ores et déjà sur le match face à Sochaux.

" Oui, il faut aller chercher autre chose que le nul, mais la victoire (pour assommer Sochaux), exactement. C'est ce que j'ai dit après le match contre Saint-Étienne. Il faut déjà bien se reposer pour entamer une bonne semaine de travail. C'est ce qu'on a fait. Là, on va bien finir cette semaine de travail et on sera prêts pour samedi. On ira là-bas pour chercher la victoire. On sait que Sochaux est une bonne équipe, mais Bordeaux c'est la même chose. On est déterminés, on est beaucoup plus ambitieux, et il y a des choses qui changent. On avait du mal à tenir nos matches, mais ça commence à aboutir. Je suis conscient des choses et que ça va le faire. Ce sera un bon match et on va remporter cette bataille. "