Angola: Petro renforce ses partenariats en Espagne

Luanda — Une délégation de Petro de Luanda, conduite par son président Tomás Faria, s'est rendue mercredi au Royaume d'Espagne, dans le but de travailler avec différentes institutions sportives européennes.

À l'invitation de la première division de la Ligue espagnole de football professionnel (connue sous le nom de LaLiga) et du Villarreal FC, le club angolais poursuit le projet de conseil stratégique entamé en novembre 2021.

Dans cette mission, Tomás Faria rencontrera, à Madrid, le président de LaLiga, Javier Tebas, et son homologue du Villarreal FC, Fernando Roig.

Selon une publication sur la page officielle facebook, le leader des "tricolores" participera aux célébrations du centenaire du club madrilène.

La note ajoute qu'en plus des réunions avec différents départements de LaLiga et du Villarreal, une visite sera effectuée dans les installations du centre de haut niveau ESC Madrid, fruit d'un partenariat entre LaLiga et la NBA, ainsi qu'à l'Académie de Villarreal.

Une rencontre est également prévue avec des entreprises locales, avec le sponsor de Villarreal (Pamesa) et avec d'autres agents commerciaux en Espagne.

Le dirigeant angolais verra les récentes rénovations apportées au stade de La Cerâmica et à toutes ses infrastructures de soutien et assistera au match de la 25e journée de LaLiga, entre le Villarreal FC et le Real Bétis.