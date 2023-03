Ile Maurice: En garderie - Un bébé meurt après avoir bu son lait

Drame dans une garderie dans le Nord. Winsley Appou, un bébé de trois mois, est mort après avoir bu son lait. L'incident s'est produit hier matin. Une "care giver" aurait donné du lait au bébé vers 8 h 45 et lui aurait fait faire son rot avant de le coucher. Mais vers 11 h 30, lorsqu'un membre du personnel est allé voir le bébé pour changer sa couche, elle a remarqué qu'il ne respirait plus. Il y avait des traces de sang sur les lèvres du nourrisson. La directrice de l'établissement, accompagnée d'une soignante, a emmené le bébé à la Mediclinic de la région. Là, le médecin a tenté de réanimer l'enfant, en vain. Il a alors constaté le décès. La police de Triolet a été alertée et une enquête ouverte.

Les parents du bébé sont sous le choc et se posent de nombreuses questions. Ils disent avoir eu plusieurs versions avec le personnel de la garderie après le drame. "Mo zanfan ti bien kan mo'nn al kit li. Li pa ti éna okenn problem lasanté", confie le père, qui vit à Pointe-aux-Piments. Il confie qu'il s'agit de son premier enfant avec sa compagne. Celle-ci était déjà mère d'un précédent enfant avant de refaire sa vie avec lui. Il avait fait admettre le bébé à la garderie depuis le 23 février à la fin des congés de maternité de sa compagne, qui devait reprendre le travail le 1er mars. "Gramatin avant mo'nn kit li, linn get mwa avek enn régar, mo'nn dir li : "Baba, papa pé alé. Mo pa koné kifer linn get mwa koumsa zordi. Li pas fasil perdi enn zanfan koumsa." Les funérailles du bébé sont prévues pour aujourd'hui. Le Dr Prem Chamane attribue son décès à une "asphyxia due to aspiration of stomach contents"