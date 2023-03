Angola: Une secrétaire d'État souligne des avantages de l'inclusion électronique dans la vie des femmes

New York — La secrétaire d'État à la Science, à la Technologie et à l'Innovation, Alice Pinto de Ceita, a déclaré mardi au siège des Nations, à New York, que les technologies de l'information et l'inclusion électronique ont un impact significatif sur la vie des femmes et des filles.

S'exprimant lors de la table ronde sur le thème : Promouvoir l'innovation technologique pour autonomiser les femmes et les filles et créer des espaces numériques plus sûrs, dans le cadre de la 67e session sur le statut de la femme, Alice Pinto de Ceita a dit qu'en Angola, cette frange de la société est devenue un utilisateur et un influenceur de plus en plus actif de l'espace technologique dans tous les segments, permettant une plus grande participation au développement du pays.

Selon Alice Pinto de Ceita, la garantie de cette participation s'exprime dans les macro-projets, programmes et plans développés en Angola, qui assurent la permanence des filles dans les écoles, la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'information via les plateformes numériques, la formation en matière des STEM, développement rural, entre autres.

"Le plaidoyer s'est intensifié et a influencé les entreprises technologiques et les institutions financières, afin de contribuer, avec le financement de projets pour les femmes et les filles en phase de démarrage et la création d'espaces innovants qui promeuvent des solutions basées sur le genre, à accroître la participation équitable et efficace dans l'espace technologique ", a-t-elle souligné.

La responsable a souligné qu'en décembre 2022, le pays comptait 23 977 537 utilisateurs de téléphones portables.

Elle a ajouté que la promotion de l'innovation et du changement technologique pour créer des espaces numériques plus sûrs est garantie dans la loi sur la protection des données personnelles (loi 22/11, du 17 juin), dans la réglementation des technologies et des services de la société de l'information (décret présidentiel n. 202/11, du 22 juillet).

Selon la secrétaire d'Etat, la législation visant à créer des espaces numériques sûrs comprend également le règlement sur le partage des infrastructures de communications électroniques, la stratégie spatiale de la République d'Angola 2016-2025, ainsi que le groupe technique d'étude des infrastructures pour l'expansion des services de télévision et de radio et l'élaboration du calendrier de mise en oeuvre de la télévision numérique terrestre en Angola.

Alice Pinto de Ceita a profité de l'occasion pour partager avec la plénière le développement de deux projets dans le cadre de la capacitation des femmes et des filles, englobant les hommes et les garçons, qui sont développés en partenariat avec la société civile et les institutions internationales.

Il s'agit du Projet SMS jeune, un outil de messagerie gratuit, créé pour encourager le rapprochement entre les jeunes, permettant une interaction active entre adolescents et jeunes, afin de les influencer à prendre des décisions positives et de bonnes pratiques liées à la santé reproductive, citoyenneté, genre et prévention des maladies. Elle a mentionné que le projet a la participation de la compagnie privée de téléphone (UNITEL), de l'UNICEF et de l'UNFPA.

Il compte actuellement 92 000 utilisateurs à travers le pays et trois millions de questions répondues sur la plateforme, aidant de nombreux adolescents et jeunes.

Elle a également mis en avant le projet " Oi Kambas ", une application mobile gratuite qui informe les jeunes de manière innovante et pédagogique sur le bien-être, l'éducation et la santé sexuelle reproductive.

Alice Pinto a souligné qu'en plus d'être gratuite, l'application peut être utilisée sans l'utilisation d'Internet, avec 80% des informations disponibles en mode hors ligne, les utilisateurs d'Oi Kambas peuvent accéder aux informations sur les unités de santé les plus proches d'eux, élargir et tester leurs connaissances, recevoir et partager des questions et des opinions de manière confidentielle et sécurisée, ainsi que la fonctionnalité de gestion de la santé personnelle et du cycle menstruel.