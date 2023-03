Angola: La Chevron fournit plus de 250 millions de dollars pour des projets sociaux en Angola

Lubango (Angola) — Plus de 250 millions de dollars ont été investis au cours des 25 dernières années par la compagnie pétrolière américaine Chevron dans des projets communautaires, dans les domaines de la santé, de l'éducation, du développement économique et des études d'impact environnemental en Angola.

L'information a été communiquée à la presse mercredi, à Lubango, province de Huíla, par son directeur général en Angola, Billy Lacobie, en marge de l'inauguration de la Maternité Irene Neto, issue d'une des actions de responsabilité sociale de l'entreprise.

Billy Lacobie a souligné que l'intention est de continuer à faire des investissements communautaires de cette nature, toujours en partenariat avec un concessionnaire national, car ses programmes d'investissement social en Angola représentent un engagement à long terme pour le développement durable et continu des communautés où elle opère.

"Nous avons des partenariats avec des institutions gouvernementales, des communautés, des partenaires au développement et des organisations non gouvernementales pour l'identification, la planification, l'exécution, le suivi et l'évaluation de tous nos projets", a-t-il déclaré.

Selon la source, la Chevron a sélectionné et soutenu le développement stratégique dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'activité économique, en plus de ceux liés à l'environnement qui permettent la création d'entreprises durables et de valeurs socio-économiques pour les communautés, dont l'accent est mis sur les provinces de Cabinda, Luanda et Zaire.

Selon Billy Lacobie, les projets d'investissement de la compagnie pétrolière visent à donner la priorité à l'amélioration des conditions de santé dans les communautés, bien qu'il n'exclue pas des partenariats avec le gouvernement, la communauté, les institutions publiques et privées pour améliorer l'accès aux soins de santé et partager les connaissances qui autonomisent les communautés locales pour combattre et prévenir les maladies infectieuses.

" Au fil des ans, nos projets de santé en Angola ont apporté une contribution significative à la lutte contre le paludisme, le VIH/sida, la tuberculose et la drépanocytose. Nos efforts et nos partenariats ont profité à plus de 204 000 personnes grâce à notre investissement continu pour réduire la morbidité et la mortalité dans nos communautés ", a-t-il souligné.