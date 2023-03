Madagascar: Économie rurale - Forte participation des femmes malgré les obstacles quotidiens

Les femmes rurales consacrent 80% de leur temps à effectuer les tâches ménagères et productives, selon les bénéficiaires des projets du Programme AFAFI Centre. Celles-ci ont participé à une conférence-débat organisée hier au Carlton Anosy.

De grands défis à réaliser dans des conditions difficiles. C'est le quotidien des femmes qui vivent en milieu rural, d'après les présentations faites hier, durant l'événement organisé par le Programme d'Appui au Financement de l'Agriculture et aux Filières Inclusives autour d'Antananarivo (AFAFI Centre). En effet, cet événement consistait à présenter les situations et les réalités des conditions de vie, des activités économiques et des obstacles auxquelles les femmes rurales font face. Des scènes théâtrales ont été réalisées par les bénéficiaires du programme, pour décrire ces réalités vécues. Des panels d'invités ont, par la suite, discuté du sujet en profondeur. Selon Yolande Leondaris Razafindrakoto, cheffe de mission Assistance technique d'AFAFI Centre, il s'agit de créer l'occasion de débattre de ces situations pour soulever les problèmes, réfléchir ensemble sur les solutions ainsi que la pérennisation des stratégies menées et les recommandations à entreprendre. A noter qu'AFAFI Centre, financé par l'Union européenne, mène déjà 5 projets, pour réduire des difficultés rencontrées en milieu rural, notamment les projets Ambioka, Ampiana2, Diabe, Profilait et Tafita.

Surcharge au travail

En milieu rural, les femmes s'occupent non seulement des tâches ménagères, mais aussi des tâches productives, notamment les travaux aux champs, ainsi que la production alimentaire tels que le repiquage, l'arrosage des cultures, le sarclage et presque tout l'itinéraire technique des cultures vivrières. Outre les tâches reproductives, il y a la cuisine, le nettoyage, le soin des enfants et des personnes âgées, ainsi que la collecte d'eau et du bois de chauffe. Certes, les femmes comptent plus d'heures de travail que les hommes entre les tâches agricoles et les responsabilités domestiques, et n'ont presque pas de temps de repos. Et pourtant, elles sont écartées dans les prises de décisions impactant inévitablement leur santé et leurs conditions de vie. C'est la raison pour laquelle AFAFI Centre intervient pour contribuer à donner les mêmes chances aux femmes et aux hommes dans les activités productrices et génératrices de revenus. Ces projets interviennent sur l'égalité du genre, l'amélioration de certains services de base, le savoir-faire et le progrès technique.

Accès aux ressources

Outre les surcharges au travail, les femmes rurales sont généralement moins instruites que les hommes, à cause des normes sociales et culturelles discriminatoires, alors que la population agricole active compte plus de femmes que d'hommes, d'après le rapport démographique RGPH 2019. Malheureusement, les femmes sont souvent exclues en termes de droits fonciers. Selon AFAFI Centre, il y a peu de femmes propriétaires de terrain, car elles héritent moins que les hommes. Pareillement même pour les conjoints copropriétaires, les terrains achetés sont souvent inscrits au nom de l'époux. Pour pallier ces problèmes, le programme AFAFI Centre a identifié des stratégies à travers les projets Amiana2, Ambioka, Profilait et Diabe, compte tenu des facteurs de blocages et des rôles importants des femmes dans le développement rural. Le projet Tafita oeuvre également pour l'accès égal aux terres et à la sécurisation des parcelles agricoles des femmes, pour leur permettre de jouir de leurs droits sur les parcelles communes du couple.

Violence

Le dernier thème de l'événement d'hier concernait la violence basée sur le genre en milieu rural. D'après les explications, les femmes et les filles en sont souvent victimes. Il s'agit généralement de violences physiques, sexuelles et psychologiques. En effet, la pauvreté, l'inégalité de genre, l'absence d'éducation sexuelle, le manque de services de santé reproductive, la faiblesse du système judiciaire et la culture du silence et d'impunité favorisent ces violences. AFAFI Centre intègre la lutte contre ces violences dans ses interventions. Les projets mènent des actions de sensibilisation, de renforcement des informations,de vulgarisation des lois en vigueur, et d'encouragement de la participation des communautés dans la conception et la mise en oeuvre d'actions visant à prévenir et à répondre à la violence basée sur le genre.