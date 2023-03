Madagascar: Festival Explosion du Rire - Bouffées d'humour et de dérision à l'Hôtel de ville

L'humour helvète débarque à Madagascar après un long séjour de villégiature à la Saline Royale d'Arc-et-Senans, en France. En effet, L'expLosition Rétrospective Plonk et Replonk-Bébert sera exposée dans le hall de l'Hôtel de ville d'Antananarivo jusqu'à la fin du mois de mars. L'arrivée de cette exposition itinérante, d'origine Suisse dans la Grande île en ce mois de mars, a généré l'organisation d'un événement inédit sur le thème du rire et de l'humour dans la langue française : le festival Explosion du Rire. Ce festival se déroulera du 11 au 31 mars à l'Hôtel de ville de Tana dans le cadre du mois de la Francophonie.

Ainsi, le hall de l'Hôtel de ville sera le théâtre des regards croisés et satiriques entre des fabricateurs de drôles d'images suisses et des bédéistes-illustrateurs malgaches, ainsi qu'une artiste plasticienne belgo-malgache. 10 bédéistes-illustrateurs malgaches, tels que, Sandrine Vavitsara, Catmousse, Haintsoa Sleeping, Sese Dille... pour ne citer qu'eux, s'exprimeront " humoristiquement " et à leur manière sur la Suisse, en marge de 11 grands panneaux en toile débordant d'humour des oeuvres Plonk et Replonk.

L'artiste plasticienne Myriam Merch et son équipe Sexy Expédition Ye Ye présenteront dans la même salle une installation géante du Lémurien et sa banquise, qui se trouve en parfaite cohérence avec le propos du projet : rire avec une belle couche de dérision et d'autodérision.

Et cerise sur le gâteau, le Premier Grand Tournoi des 5 Nations francophones, pas de Rugby, comme on s'y attendrait, mais de chocolaterie, sera le bouquet final de l'événement. Une dégustation à l'aveugle sera organisée avec la collaboration de maîtres chocolatiers d'ici et d'ailleurs le 26 mars prochain. Les 5 nations francophones invitées à proposer leurs délices sont Madagascar, représenté par la Chocolaterie Robert, la Suisse, ainsi que la Belgique, La France et le Congo, tous réputés pour la qualité de leur chocolat. Autant dire que la compétition sera rude.

Les représentants de l'autorité politique, du monde diplomatique, des opérateurs économiques et du tourisme auront l'opportunité de participer à cette dégustation à l'aveugle dans une première catégorie. Deux autres catégories seront également ouvertes pour juger les chocolats en compétition : celle des professionnels de la confiserie, de la restauration et de tous les métiers de bouche, d'une part, et celle incluant le personnel de la CUA et le public présent tiré à la courte paille, d'autre part.

L'idée de créer un événement sur le thème de l'humour et de la dérision est née de la complicité de l'ambassadeur de Suisse à Madagascar, SEM Chasper Sarot, avec le cinéaste Claude Stadelmann. L'événement a par la suite obtenu l'adhésion de plusieurs entités puisqu'il est parrainé par l'ambassade de Suisse à Madagascar, soutenu par l'OIF et le groupement des ambassadeurs francophones et l'association des maires francophones, la CUA, Vision Madagascar (ViMa) et des entreprises liées à la fabrication de chocolats, entre autres.

Les organisateurs espèrent vivement l'engouement du public pour venir prendre une bouffée d'oxygène, une grande part de rire et de dérision à cet événement, qui sera en libre accès.