Afrique: Au Palais pour la fête du 08 mars / Le PM parle au femmes - "La Guinée a été portée par les femmes. Vous devriez continuer à jouer ce rôle"

Contrairement à l'année dernière, c'est le premier ministre Chef du Gouvernement, Dr Bernard Goumou, qui a présidé la célébration du 08 mars, une date historique qui célèbre la bravoure de la femme. Institué en 1977 par les Nations Unies, cette journée internationale est mise à profit pour valoriser et reconnaître des droits des femmes à travers le monde.

Alors le Président Colonel Mamadi Doumbouya s'est associé à sa ministre du commerce d'industrie et des PME en Guinée profonde, le premier ministre, Dr Bernard Goumou, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma et la ministre de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables en compagnie de la gouverneure de la ville de Conakry et des représentants des institutions nationales et internationales ont partagé ces instances de joie avec les femmes du côté du palais du peuple.

Dans son discours, le PM Goumou a d'abord promis aux femmes de fidèlement transmettre leurs doléances au Président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya.

" J'ai suivi avec intérêt vos doléances. Elles seront transmises fidèlement au Président de la transition. Nous vous dirons jamais qu'en 24 mois que nous allons faire face à tous vos problèmes. Mais, les préoccupations essentielles de base seront traités avec diligence par le CNRD et le gouvernement ", a promis le premier ministre.

Poursuivant son intervention, le premier responsable du Gouvernement de la transition, a demandé à ces femmes de parler à leurs maris sur la nécessité d'éviter les escalades et de s'inscrire dans la logique du rassemblement et du dialogue.

" La Guinée a été portée par les femmes. Vous devriez continuer à jouer ce rôle de stabilisateur de notre société et de maintenir l'équilibre social. C'est pourquoi du haut de cette tribune, le dialogue inclusif inter-guinéen est facilité par trois dames aux expériences exceptionnelles que je félicite au passage. Votre soutien inconditionnel, votre engagement, votre énergie,votre mobilisation autour des idéaux de concorde sociale sont plus que jamais nécessaires. Aujourd'hui plus qu'hier notre pays a besoin de votre apport pour apaiser le climat social et politique. Parlez à vos maris sur la nécessité d'éviter les escalades et de s'inscrire dans la logique du rassemblement et du dialogue. Privilégeons le dialogue pour renforcer notre cohésion et la solidarité indispensable au développement ", a-t-il indiqué.