Afrique: Assassinat de martinez zogo - Polémique autour de leopold maxime eko eko - La mise au point

Le feuilleton de l'assassinat de Martinez Zogo connait un autre épisode autour du Directeur General de la Recherche Extérieure Maxime Eko Eko.

De fait, sous forme de communiqué dans les colonnes du quotidien Le Messager et sous le titre " la mise au point des avocats d'Eko Eko " on peut lire " Il a été donné au collectif des avocats de Monsieur Eko Eko Leopold Maxime de constater qu'incidemment dans leurs parutions du 07 Mars 2023, deux journaux ont prêtés leurs colonnes à Mr Succès Nkongho à l'effet d'exprimer son ressenti à la suite de l'interpellation suivie de la mise sous mandat de dépôt à la prison principale de Kondengui, de son client dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo "

Il s'agit du quotidien La République sous le titre " Eko Eko dans les crocs de la mafia " et de l'hebdomadaire l'Elite sous le titre " l'Eko broyé " qui ont accordé une interview à Succès Nkongho qui se présente comme un leader sécessionniste reconverti et revenu dans la République grâce aux bons offices de Maxime Eko Eko.

le collectif des avocats indique que leur client " n'est ni de loin ni de près l'auteur ou encore l'instigateur de ce témoignage qu'il reprouve avec véhémence " Bien plus, il se " désolidarise de cette initiative et en décline toute paternité quel que soit le but et l'objectif recherché par l'auteur de cette tribune "

Sur les Elections sénatoriales La grande Tribune indique " René Sadi rassure de la victoire du Rdpc dans le Nyong et Kellé ". Le président de la commission régionale pour les sénatoriales dans la région du Centre a choisi la ville d'Eseka pour le lancement de la campagne électorale. La présentation des candidats du Rdpc aux grands électeurs était l'un des moments phares de ce méga meeting à la maison du parti d'Eseka.

Le quotidien à capitaux publics estime que 8 Mars 2023 est une " Mission accomplie ". Après une semaine d'intenses activités, les Camerounaises de toutes les conditions sociales ont commémoré la 38è Journée internationale de la femme hier sur l'ensemble du triangle national. A Yaoundé, la grande parade du Boulevard du 20 mai a été présidée par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie Thérèse Abena Ondoa, représentante personnelle de la première dame.

Programme économique et financier : " Le Fmi approuve la 3 -ème revue ". Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a conclu hier à Washington la 3ème revue du programme économique et financier appuyé par la Facilité élargie de crédit : (FEC) et le Mécanisme élargi de crédit (MEDC). Elle permet un décaissement en faveur du Cameroun d'une somme de 45 milliards Fcfa. Dans quel secteur sera injecté ladite somme écrit le Quotidien EcoNews

L'Essentiel révèle, au sujet des Salaires des agents publics " 5,2% d'augmentation ". Le président de la République a signé le 6 mars 2023, le décret portant revalorisation de la rémunération mensuelle du personnel civil et militaire à un taux de 5,2%. Mais il apparaît, pour le grand public, des disparités observables entre les personnels civils (enseignants, médecins, magistrats, contractuels, etc.), et les forces armées et polices. Ceci en dépit du niveau des égalités dans les formations académiques, les postes de responsabilité, les catégories et les indices de rémunération.