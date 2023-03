Egypte: Al-Sissi prête un vif intérêt à la protection de la propriété intellectuelle

Le ministre de la justice, Omar Marawan a apprécié, ce dimanche, l'intérêt prêté par le président Abdel Fattah Al-Sissi à la protection de la propriété intellectuelle, dans le cadre de l'orientation de l'Etat et l'exécution de la stratégie d'Egypte 2030, et ce lors de son allocution inaugurale à la première conférence régionale des orientations judiciaires modernes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle dans les deux environnements traditionnel et numérique.

Cette conférence se tient sous le parrainage du président de la république et est organisée par le ministère de la justice, de concert avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Les manifestations de la coopération entre le ministère de la justice et l'OMPI sont multiples, telles que: les cours de formation des juges de différents autorités et organes judiciaires aux questions liées à la propriété intellectuelle et sa protection et la diffusion des décisions judiciaires sur le site de l'organisation, pour que l'Égypte soit le premier pays arabe à publier ses décisions sur le site de l'OMPI, a précisé M. Marawan.