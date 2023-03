Angola: La rotation des ambassadeurs sera de trois à quatre ans

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré ce jeudi, à Luanda, que la rotation des ambassadeurs nommés pour certains pays sera de trois à quatre ans, changeant ainsi la pratique des missions de durée indéterminée.

"Nous avions déjà des ambassadeurs angolais qui sont restés dans le même pays pendant deux décennies, 20 ans", a souligné João Lourenço, avertissant qu'il est prévu de corriger ce processus.

Selon le Chef de l'État angolais, qui s'exprimait lors de la cérémonie d'investiture des 16 ambassadeurs qu'il a nommés mardi, le processus de rotation s'imposait déjà, car c'est une pratique normale dans d'autres pays.

Il a précisé que la diplomatie angolaise a connu, ces derniers temps, une grande dynamique, reconnue par tous.

Selon João Lourenço, le Chef de l'État et le ministre des Relations extérieures font leur part, et les ambassadeurs devraient travailler à la promotion de la bonne image de l'Angola, en attirant les investissements privés étrangers et le tourisme international vers le pays.

"La mission a été donnée et j'espère que vous pourrez mener à bien votre mission", a auguré le Président de la République.

Voici les ambassadeurs qui ont prêté serment :

1. Alfredo Dombe a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès du Royaume d'Espagne ;

2. Azevedo Xavier Francisco, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès de la République Argentine ;

3. Carlos Alberto Saraiva de Carvalho Fonseca, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès de l'État du Vatican ;

4. Cecília Caldeira da Conceição Rosário, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès du Royaume de Suède ;

5. Clemente Pedro Francisco Camenha, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès de la République de l'Inde ;

6. Eustáquio Januário Quibato, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès de la République de Guinée Conakry ;

7. Fidelino de Jesus Florentino Pelinganga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès de la République de São Tomé et Príncipe ;

8. Francisco José da Cruz, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola et représentant permanent des Nations Unies à New York ;

9. Isabel de Jesus da Costa Godinho, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès de la République d'Autriche et Représentante permanente auprès de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Vienne ;

10. José Bamókina Zau, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès de la République Fédérale du Nigeria ;

11. José Luís de Matos Agostinho, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès de la République de Guinée équatoriale ;

12. Júlio Belarmino Gomes Maiato, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès des Émirats arabes unis ;

13. Manuel Eduardo dos Santos da Silva Bravo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès de la République fédérative du Brésil ;

14. Maria de Jesus dos Reis Ferreira, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès de la République Portugaise ;

15. Maria Filomena Lobão Telo Delgado, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès de la Confédération Suisse ;

16. Miguel César Domingos Bembe, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès de la République démocratique fédérale d'Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Communauté économique pour l'Afrique.

Les vice-gouverneurs entrent en fonction

Lors de la même cérémonie, deux vice-gouverneurs des provinces de Huambo et Cuanza Norte ont prêté serment, à savoir Angelino Edmundo Elavoco et Luzia da Silva Bartolomeu José qui seront responsables des secteurs politique, social et économique.

Le Président de la République leur a recommandés d'aider leurs gouverneurs à résoudre les principaux problèmes des populations.