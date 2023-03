Madagascar: Andry et Mialy Rajoelina - Clin d'oeil aux femmes malagasy

Le couple présidentiel a assisté à la célébration de la Journée internationale de la Femme et a souligné l'importance du rôle de la femme dans le développement d'un pays.

En grande pompe. Comme à chaque année, les femmes malagasy ont célébré le 8 mars, Journée internationale des droits de la Femme avec faste. Cette année, c'est Antananarivo, la capitale, qui a été choisie pour accueillir la célébration nationale. La Première Dame Mialy Rajoelina, Leader de la célébration, a choisi de favoriser le soutien pour l'autonomisation des femmes. En effet, durant trois jours, une formation sur la cuisine et la pâtisserie a été organisée au Palais d'Iavoloha. 460 femmes ont bénéficié de cette initiative. Tandis qu'une autre formation de 5 jours sur le domaine de l'agriculture qui a été organisée du côté du CAFPA Mahitsy, a vu 43 femmes participantes.

Reconnaissance

Hier, 600 associations de femmes venant de tous les districts du pays ont défilé au Stade Barea Mahamasina. Une occasion pour le couple présidentiel d'adresser un clin d'oeil aux femmes Malagasy. En effet, dans leur allocution respective, Andry et Mialy Rajoelina ont souligné l'importance du rôle de la femme sur le développement. Le numéro Un d'Iavoloha considère les femmes comme " le socle de tout développement ". Il incite ainsi les hommes à accorder de la reconnaissance et du respect envers les femmes. Pendant cette journée du 8 mars, Andry Rajoelina annonce qu'il prévoit d'octroyer plus de soutiens et plus de responsabilités aux femmes. Force est de rappeler que la majorité de ses collaborateurs au sein de la Présidence de la République sont des femmes.

" Une fille éduquée, une femme autonome, garante du développement durable ". Tel est le thème choisi pour la célébration du 8 mars cette année. Dans son discours, Mialy Rajoelina a exprimé son souhait pour que toutes les filles, sans exception, puissent bénéficier d'une éducation. " Que les femmes soient indépendantes et ne soient pas marginalisées au sein de leur famille et qu'elles soient vectrices de développement pour le pays ", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter que " L'éducation de nos filles me tient particulièrement à coeur et j'en fais mon cheval de bataille parce que l'éducation est le meilleur des héritages... C'est le moyen le plus sûr de favoriser le développement individuel et est donc primordiale dans la vie des femmes ". La Première Dame appelle ainsi à l'indépendance et l'autonomie de la femme.