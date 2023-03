Madagascar: Célébration du 8 mars - Mialy Rajoelina prône l'éducation des filles

Comme l'un des piliers du développement d'un pays, l'éducation des filles doit être encouragée afin qu'elles puissent être autonomes et épanouies sans être soumises aux hommes et aux violences domestiques. C'est le message fort adressé par la Première Dame à la gent féminine durant la célébration de la journée du 8 mars.

" Eduquer une fille, c'est éduquer une nation ". C'est ce que Mialy Rajoelina a souligné hier au stade Barea Mahamasina lors de la célébration de la journée internationale de la femme. Le thème de la célébration se porte d'ailleurs sur " une fille éduquée, une femme autonome, garant du développement durable ". Elle a indiqué que l'éducation est la meilleure voie à suivre pour atteindre une vie réussie et pour contribuer à la société. Elle a également appelé les parents à encourager et à guider leurs filles sur la voie de l'éducation. Elle a également mis en évidence le fait que la formation professionnelle est une autre clé importante pour l'émancipation des femmes et leur développement économique. Les femmes doivent être encouragées à participer à la vie économique et sociale de leur communauté afin de promouvoir leur développement. " Je lance un appel à toutes les familles pour qu'elles encouragent, éduquent et montrent le chemin à leurs enfants. Nous devons comprendre que de nombreuses femmes sont encore sous dépendantes des hommes, de nombreuses jeunes filles ne sont pas autorisées à étudier et à poursuivre leurs rêves, ce qui les empêche de s'engager dans des relations adéquates. Cependant, une fois qu'elles sont en dehors de leur foyer, elles subissent des abus et des violences en tout genre ", a-t-elle déclaré. Elle a également expliqué que la formation des femmes ne devrait pas se limiter à l'école, mais devrait inclure la formation professionnelle pour leur permettre de devenir autonomes et de réussir dans leur vie professionnelle. Les femmes sont le pilier du développement à partir de la communauté jusqu'à l'échelle nationale.

Formation

En outre, un autre obstacle au développement et à l'autonomisation des femmes est leur manque de formation. La Première Dame a souligné cette question lors de ses récentes descentes auprès des stands des associations des femmes issues des 23 régions. C'est à cette occasion qu'elles ont présenté leurs réalisations. " La formation et le soutien leur manquent pour leur permettre de réaliser leurs rêves et leurs ambitions. C'est pourquoi la formation des femmes des 23 régions est essentielle. Il y a eu des formations organisées au palais présidentiel d'Iavoloha pendant trois jours et une formation sur l'agriculture a également été organisée à CAFPA Mahitsy pendant cinq jours ", a-t-elle souligné. Au cours de cette rencontre à Mahamasina, Mialy Rajoelina a également annoncé que 128 000 personnes avaient déjà bénéficié de la caravane médicale " sarobidy ny aiko " depuis 2020. Elle a également confirmé que la caravane médicale continuerait à se déplacer dans les districts pour fournir des soins de santé gratuits.

Défis

C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que s'est déroulé le défilé des femmes issues des 23 régions au stade Barea. Selon les données émanant du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF), 600 associations ont participé à ce grand défilé qui a duré 2h30 environ. La ministre de tutelle, Princia Soafilira, n'a pas manqué de féliciter l'engouement des participantes. C'est durant son allocution qu'elle a aussi dressé un bilan positif des réalisations en matière de la protection de la femme. Beaucoup est fait, mais il reste encore d'énormes défis à relever, notamment dans la protection sociale des plus vulnérables ou encore dans la lutte contre la violence basée sur le genre.