Madagascar: Pétanque - Ouverture de la saison les 18 et 19 mars

C'est parti pour les fans de pétanque. La Fédération Sport Boules Malagasy (FSBM) a lancé officiellement l'ouverture de la saison 2023 de la discipline.

Cet évènement se déroulera les 18 et 19 mars prochains au Boulodrome PAC Ampitatafika. Il s'agit d'un grand open qui n'exige pas de licence. Comme l'année dernière, environ 170 triplettes seniors hommes sont attendues pour ce grand rendez-vous. Pour bien entrer dans le vif de la compétition nationale, la FSBM offre un paquet de 1 000 000 d'ariary avec un trophée au vainqueur à la triplette, et la seconde place bénéficiera d'une somme de 600 000 ariary, tandis que la troisième et la quatrième place auront pour leur part 200 000 ariary.

Pour les autres catégories, entre autres, les triplettes jeunes, les triplettes vétérans et les doublettes seniors dames, ne sont pas en reste. Les championnes obtiendront chacune une somme de 300 000 ariary, les vice-championnes 100 000 ariary ainsi que 50 000 ariary pour les troisièmes et quatrièmes places. Pour cette saison, beaucoup de goodies seront offerts. La cérémonie d'ouverture, suivie des discours, débutera à 9h30. " Les inscriptions se feront en ligne et sur place jusqu'à 10h du matin avant le lancement du bouchon à 11h ", selon les explications de Baholy Rakotojaona, responsable communication de la fédération.

En effet, les calendriers de toutes les compétitions de la saison, à savoir les championnats nationaux, les championnats de tir de précision et les championnats des ligues sont déjà établis. La coupe de Madagascar clôturera la saison en octobre.