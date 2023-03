Madagascar: Études et inspection d'arts routiers - Les capacités des acteurs clés renforcées

Renforcer la résilience des infrastructures face aux aléas climatiques. Tel est l'un des objectifs de la formation qui se tient actuellement à Ivandry.

Une suite logique de la mise à jour du guide pour la réalisation d'étude et d'inspection détaillée des ouvrages d'art routiers visant le renforcement de la résilience des infrastructures face aux aléas climatiques à Madagascar. Les acteurs clés de ce domaine sont actuellement formés (les 7 et 9 de ce mois) sur les aspects techniques et les compétences nécessaires pour l'application du document.

En effet, si mettre le guide en conformité aux besoins et menaces liés au changement climatique ainsi que les progrès technologiques est une chose, permettre aux acteurs de mettre en oeuvre des actions concrètes afin de garantir la pérennité et la résilience des infrastructures routières face aux aléas climatiques et géologiquesen est une autre.

La combinaison de l'update du guide et du renforcement des capacités des techniciens clés devrait ainsi limiter les dégradations nées des aléas climatiques tels que les cyclones. Il conviendrait de noter qu'aussi bien la mise à jour du guide que la formation des techniciens rentrent dans le cadre de la mise en oeuvre du PACT ou Projet d'Appui à la Connectivité des Transports (PACT), qui a pour objectif d'améliorer la connectivité en milieu rural par le biais d'interventions de résilience au changement climatique au niveau de la RN 44 et de la RN 12A.

Impératif

Contribuer à réduire les risques de catastrophes. Une mission que la Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences, avec le concours de la Banque mondiale, s'est lancée dans ces initiatives. Faire en sorte que les ouvrages d'art à venir ou ceux déjà existants puissent résister aux différents aléas climatiques qui pourraient survenir est une étape cruciale. Ce, dans la mesure où elle permet d'assurer leur durabilité et pérennité, d'un côté, et de garantir la sécurité des usagers et des investissements réalisés, de l'autre.

En effet, les impacts négatifs de la vulnérabilité des infrastructures routières, sur l'économie et le développement du pays, ne sont plus à démontrer. Les pertes sur les bâtiments et les infrastructures s'élevant à hauteur de 208 millions de dollars en 2017 après le passage du cyclone Enawo.