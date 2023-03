Madagascar: Kidnapping à Morarano Chrome - Un politicien recherché par les forces de l'ordre

Suite au triple enlèvement qui s'est produit à Morarano Chrome, la semaine dernière, un politicien, très connu dans la localité, est recherché par les forces de l'ordre pour trafic d'influence et association de malfaiteurs.

Selon les forces de l'ordre, cet homme aurait commandité les affaires d'enlèvement et figure parmi les têtes pensantes du kidnapping dans la localité. L'histoire débute lors de l'enlèvement de trois membres d'une famille de collecteurs de produits spécialisés dans le riz à Ambohimanarivo Morarano Chrome, la semaine dernière. Les ravisseurs ont réclamé 200 millions d'ariary pour la libération des otages. C'est la troisième fois que que cette famille est prise pour cible par les ravisseurs. Suite à ces séries d'enlèvements, les forces de l'ordre se sont mobilisées et ont mené l'opération spéciale baptisée "Harato".

Il s'agit d'un déploiement sans précédent des forces au sein de l'Organisation de conception mixte (OMC) élargie, incluant à la fois la Force d'intervention de la Police (FIP) spécialement dépêchée de la Capitale, la Gendarmerie et l'Armée. En outre, un centre de commandement vient d'être créé à Amparafaravola, le 24 février dernier. Plusieurs éléments de l'OMC élargi ont été dépêchés et y sont désormais stationnés. Il compte déjà six suspects éliminés par les forces de l'ordre. Parmi ces individus éliminés, il y a un assistant parlementaire.

Cet homme est réputé pour son tempérament agressif et colérique envers autrui. Les opérations de ratissage et de dépistage se poursuivent sur les lieux. Mardi dernier, le préfet d'Ambatondrazaka a imposé un couvre-feu à Morarano Chrome. Ainsi, personne ne peut plus sortir à partir de 21h jusqu'à 4h du matin. Les avis divergent sur l'opération "Harato". Avec l'arrivée d'une centaine de militaires, les habitants se sentent en sécurité.