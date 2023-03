Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Raz-de-marée jaune à Ikongo

Le " Mihava Tour " ou " Mihaino Anareo Vahoaka " continue pour " Be hozatse ".

Tromperie

Comme son nom l'indique, le périple à travers le pays consiste à aller à l'écoute du peuple et à constater de visu les réalités locales. Son hélicoptère s'est posé hier à Ikongo, un district qui n'est pratiquement accessible que par la voie des airs, à cause de l'état quasiment impraticable des routes dans le District. " Il faut trois jours pour effectuer un tronçon de 90 km de route ", rapporte-t-il, à titre d'exemple. Et de dénoncer dans la foulée " la tromperie à l'endroit du peuple à qui l'on avait promis sa mise en oeuvre de la décentralisation effective, par l'octroi de la plus large autonomie aux collectivités décentralisées tant au niveau des compétences que des moyens financiers ".

Décentralisation

Cela est inscrit noir sur blanc dans le Préambule de la Constitution de la Quatrième République qui a été adoptée par référendum le 17 novembre 2010 et proclamée le 11 décembre de la même année. " 10 ans après la première élection présidentielle de décembre 2013, force est de constater que la décentralisation est loin d'être effective aussi bien en termes de répartition de compétences que de budget ", déplore le député élu à Toliara I. " Sans budget de la part de l'Etat alloué aux communes, aucune route ne peut être réhabilitée ou construite au niveau de ces collectivités décentralisées ". Et de rappeler les propos d'un représentant des Partenaires Techniques et Financiers d'après qui Madagascar comptait auparavant 32 000 km de route. " Le passé est de rigueur car c'était du temps où il y avait des budgets provinciaux et communaux pour le secteur routier ", signale-t-il.

80% de la population

Il, c'est évidemment Siteny Randrianasoloniaiko, qui a drainé une foule immense à Ikongo. Un véritable raz-de-marée venu des quatre coins du District qui a déferlé hier sur la ville. " Le jaune est une couleur préférée des Malgaches, tout particulièrement de la masse rurale qui représente 80% de la population ", explique-t-il. Justifiant ainsi le choix de cette couleur qui est associée à la joie, à la gaieté et à la fête. A l'image de l'assistance qui a accueilli hier le député venu l'écouter.

Troisième voie

Le jaune est aussi la couleur de l'amitié, des relations sociales et de la fraternité, tel que l'ont montré hier les députés qui se trouvaient aux côtés de leur collègue. Une alliance Siteny Randrianasoloniaiko-Brunelle Razafitsiandraofa-Jean Eugène Voninahitsy qui constitue une troisième force, une troisième voie, lors de la prochaine élection présidentielle à laquelle le premier est potentiellement candidat. " Je ferai une grande déclaration dans 60 jours ", annonce-t-il. En attendant, le " Mihava Tour " va conduire " Be hozatse " dans trois jours à Toamasina où il sera accompagné d'autres députés.