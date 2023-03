Madagascar: Epargne - MVola double son taux de rémunération

Les opérateurs rivalisent de créativité pour un accès plus facile de la population à des services financiers. L'épargne digitale figure parmi les solutions privilégiées.

Bonne nouvelle pour les épargnants qui ont choisi MVola. L'opérateur de mobile-banking a décidé de doubler le taux de rémunération de MVola Epargne.

Meilleur taux

Depuis le 1er mars, ce taux passe de 2% à 4% par an. Il s'agit, précise l'opérateur, du meilleur taux d'épargne digitale à Madagascar. Avec ce nouveau taux rémunérateur, MVola conforte ainsi sa mission qui est celle de donner à la majorité de la population malgache des solutions financières abordables et à la pointe de la technologie. " Endoublant le taux de rémunération, MVola donne aux usagers la capacité de faire fructifier leur capital pour concrétiser leurs projets ou pour constituer un fonds de précaution en cas d'urgence " annonce MVola en précisant que " les intérêts rémunérateurs de 4% annuel sont versés tous les trimestres ".

Sécurisé

On rappelle que MVola Epargne est une solution d'épargne simple, immédiate et sécurisée car tout se fait à partir du téléphone mobile, et l'usager n'est plus obligé de se déplacer pour effectuer l'opération d'épargne. " Dés l'ouverture d'un compte MVola l'abonné peut utiliser immédiatement et gratuitement un compte MVola Épargne ". Par ailleurs, chez MVola l'épargne n'est pas bloquée car l'argent est disponible tous les jours et à toute heure et ce, sans frais de transferts entre le compte principal MVola et le compte MVola. Enfin, il s'agit d'un produit complètement sécurisé puisque les opérations sont protégées par un code secret individuel de l'usager. En tout cas, MVola Epargne semble être une solution d'épargne numérique qui marche très bien puisque selon les chiffres de l'opérateur, " depuis 2017, plus de 10 millions de clients certifiés peuvent bénéficier de MVola Épargne pour économiser de l'argent ". MVola rappelons-le est devenu le premier établissement de monnaie électronique (EME) à Madagascar en 2018 et a obtenu le statut de première banque digitale de Madagascar en 2021.