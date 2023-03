Madagascar: L'importance primordiale de la femme dans la société

La journée du 8 mars fut célébrée à Madagascar de façon festive, hier. Elles étaient des milliers, en provenance de toutes les régions de la Grande île à investir le stade des Barea et ont montré toute leur importance dans cette société malgache du XXIe siècle.

La cérémonie présidée par le couple présidentiel a souligné la place prépondérante des femmes dans la vie de la Nation. Le chef de l'État, dans son discours, a rendu un vibrant hommage à celles qui sont les piliers de la famille et Mialy Rajoelina, son épouse, a axé son intervention sur leur rôle de mère et d'éducatrice de leurs enfants pour qu'ils deviennent des citoyens responsables.

L'importance primordiale de la femme dans la société

Cette journée internationale de la femme a été célébrée de manière éclatante, cette année. Le régime a voulu lui donner une importance particulière. Il a organisé plusieurs manifestations dont le point d'orgue a été ce grand rassemblement des représentantes de la gent féminine venues de toute l'île au stade des Barea, hier. La Première Dame, Mialy Rajoelina, a été présente tout au long de ces trois jours auprès de celles qui ont monté des stands d'exposition et a été en tête de la course ou " dia be ", montrant toute sa sollicitude aux femmes malgaches.

Elle s'est depuis toujours investie dans son rôle de Première Dame, soucieuse d'aider les mères malgaches dans leur tâche d'éducatrice de leurs enfants, qui sont l'avenir de la nation. Durant les différentes manifestations, on a pu voir le dynamisme et l'énergie de ces milliers de femmes représentatives de cette riche diversité de la Grande île. Cette fête du 8 mars est un marqueur pour le régime qui entend ainsi assurer toute l'importance qu'il donne à la cellule familiale dont le pilier est la femme. On verra par la suite comment il va décliner ce thème à travers d'autres événements qu'il organisera à l'avenir.