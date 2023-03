Afrique de l'Est: Femmes journalistes de Madagascar - Renforcement de cohésion, hier

La journée internationale des droits des femmes, hier, a été une occasion pour les femmes membres au sein de l'Association des Femmes Journalistes de Madagascar ou AFJM de se retrouver au Kudeta Urban Club pour marquer cet événement.

La journée du 8 mars n'étant pas une fête mais bien une journée de sensibilisation et de mobilisation dédiée à renforcer la lutte pour les droits des femmes, notamment en termes d'égalité et de justice, elle a été l'occasion pour ces femmes de renforcer leur cohésion et s'est déroulée dans l'allégresse. Les femmes journalistes sont justement conscientes d'avoir leur part de responsabilité dans cette lutte pour les droits des femmes, détenant à travers leur métier, l'opportunité de porter haut les revendications des femmes sur leur droits, sans pour autant verser dans le féminisme extrême.

Par ailleurs, l'association projette plusieurs activités cette année comme à son accoutumée, notamment des formations en renforcement de capacités pour ses membres. Très prochainement, elle organisera des sessions sur le fact-checking ou la vérification des faits, une technique consistant à vérifier la véracité des faits et l'exactitude des chiffres présentés dans les médias par des personnes publiques, lors des élections par exemple. Elle procédera également à ses activités habituelles dans le domaine social et de la santé sans oublier le reboisement annuel, l'association n'oubliant pas ses responsabilités citoyennes.

" L'association étant à but non lucratif, nous serons soutenues par des sociétés du secteur privé dont Orange Madagascar et Telma Madagascar ainsi que des opérateurs économiques tels que Siteny Randrianasoloniaiko et Serge Jovial Imbeh cette année. " explique Nadia Raonimanalina, la porte-parole de l'association.