Guinée Bissau: Son excellence Umaro Sissoco Embaló, président de la Guinée-Bissau - 'Saïed n'est pas raciste et ses propos sur les Subsahariens ont été mal interprétés'

Lors d'une rencontre avec le Président Umaro Sissoco Embaló, Président de la Guinée-Bissau et actuel chef de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Kaïs Saïed a nié avoir tenu des propos racistes contre les Africains subsahariens, et s'est s'adressé à ceux qu'il a qualifiés de langues malveillantes: "De quel racisme parlez-vous? ...Vous vous trompez de personne et d'adresse".

Le Président Kaïs Saïed a, à cet effet, accusé certains responsables et médias d'avoir délibérément fait des déclarations malveillantes et trompeuses concernant ce qui a été récemment relayé sur la question des immigrés subsahariens en Tunisie, estimant qu'en détournant ses propos sur ce dossier, ils visent à altérer l'image de la Tunisie et à offenser les pays africains.

Pour illustrer ses propos, le Chef de l'Etat a cité en exemple la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un agent de police maltraitant des Africains, affirmant que la scène s'est déroulée en Tunisie, alors que c'était faux car cette scène ne s'est pas passée en Tunisie.

En outre, Saïed a souligné qu'il n'est pas possible d'accepter certaines pratiques et d'imposer des lois parallèles aux lois tunisiennes sur son sol, affirmant qu'aucun pays ne peut accepter cela. A cet égard, il a évoqué la conclusion de contrats de mariage en Tunisie en dehors des dispositions légales, faisant allusion à des contrats de mariage entre immigrés de pays subsahariens résidant en Tunisie.

Le président de la République a affirmé que son accusation de racisme n'est pas fondée, indiquant à cet égard qu'il a des parents qui sont mariés à des Africains, outre ses amitiés à la Faculté avec un certain nombre d'entre eux.

Pour sa part, le Président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló et actuel président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedao), a affirmé que les déclarations de Saïed concernant les Africains subsahariens en Tunisie ont été mal interprétées. Il a ajouté que la Tunisie a toujours été un pays d'accueil pour les Africains et que de nombreux étudiants des pays subsahariens reçoivent des bourses de l'Etat tunisien pour poursuivre leurs études de premier cycle dans ses universités. Il a souligné qu'après l'entretien avec Kaïs Saïed, "je peux confirmer que la Tunisie est un pays d'accueil pour les Africains et que le racisme n'est pas la logique ou la mentalité du Président Saïed", indiquant dans le même contexte que certaines personnes profitent de telles situations pour semer des troubles.