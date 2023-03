Algérie: Tour d'Algérie - Départ de la 3e étape 'Bou-Saada-Biskra'

- Le "top départ" de la troisième et plus longue étape du Tour d'Algérie cycliste TAC-2023 (176 km) a été donné jeudi à 11 heures à partir du vieux K'sar de la ville-oasis de Bou-Saada vers Biskra et ses magnifiques palmeraies avec la rage de vaincre des jeunes espoirs de la sélection nationale et des équipes de clubs algériens engagées dans ce Tour, après l'étape Bordj Bou Arréridj-M'sila, remportée la veille par Hamza Yacine de Madar Team.

De l'engagement, de la sueur et de belles échappées sont attendues dans la partie la plus difficile du TAC-2023, notamment des courses poursuites dans les gorges d'El Cantara, entre Bou-Saada et Biskra.

Beaucoup de monde au départ de l'étape de Bou-Saada-Biskra, ce qui a donné un cachet particulier au Tour, qui devrait rencontrer un engouement populaire à l'arrivée dans la capitale des Zibans.

La seconde étape disputée mercredi sur une distance de 121 km entre Bordj Bou Arréridj et M'sila, a été remportée au sprint par l'Algérien Hamza Yacine, sociétaire du Team Madar avec un temps de 2h 58m 28sec devant son compatriote Youcef Reguigui de la formation malaisienne "Terengganu Polygon" et le Russe Sergei Rostovtsev de l'équipe Turque "Beykoz Belediyesi Spor Kulubu", rappelle-t-on.