Algérie: Don japonais de matériel de formation professionnelle à l'association El Rahamat

L'Ambassade du Japon en Algérie a fait don, mercredi dans la commune de Bounoura (wilaya de Ghardaïa), d'un matériel de formation professionnelle à l'association locale El Rahamat qui oeuvre pour la formation des handicapés mentaux.

Ce don, d'une valeur de 45.264 euros du gouvernement du Japon, est composé de machines de malaxation, d'énucléation et d'une découpeuse de datte et autres outils. Il a été remis pour permettre à l'association de renforcer les compétences professionnelles de ses membres et de ses stagiaires, a-t-on indiqué lors de la cérémonie d'inauguration du projet, présidée par l'Ambassadeur du Japon en Algérie.

Dans une déclaration à l'APS, l'ambassadeur Kono Akira a souligné que "ce projet est le fruit d'une coopération entre nos deux gouvernements pour soutenir l'intégration et le développement de ces handicapés dans la vie sociale".

Il a aussi souligné la volonté du gouvernement japonais de renforcer la coopération entre les deux pays en matière de développement économique et d'investissement, réaffirmant que de nombreux industriels japonais sont intéressés par l'investissement en Algérie, et que les deux pays militent pour augmenter la cadence de leur coopération pour "un avenir meilleur et radieux pour les deux peuples".

Auparavant, le diplomate japonais avait visité le siège de l'association caritative Tagemi d'El Ateuf (Ghardaïa) et s'est entretenu avec les membres de l'association oeuvrant pour la prise en charge des personnes vulnérables en matière sociale et médicale.

L'association a bénéficié en 2017 d'un don de matériel médical ophtalmologique sophistiqué d'une valeur de 60.694 euros du gouvernement du Japon, rappelle-t-on.

Le diplomate japonais s'est dit "très satisfait" de l'entretien et de l'utilisation du matériel médical ayant permis une prise en charge de nombreuses personnes malades et vulnérables à travers l'ensemble du territoire national.

Au terme de sa visite à Ghardaïa, l'Ambassadeur du Japon en Algérie a effectué un circuit touristique à travers la région du M'Zab, classée patrimoine universel depuis 1982 par l'UNESCO.