Algérie: Belani reçoit l'ambassadeur de Chine en Algérie

ALGER — Le Secrétaire général (SG) du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani a reçu, mercredi, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, M. Li Jian, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux parties se sont félicitées de la profonde amitié et de l'esprit de solidarité qui ont toujours marqué les relations historiques entre l'Algérie et la République populaire de Chine, saluant la volonté commune des dirigeants des deux pays de hisser la coopération bilatérale à des niveaux plus élevés, à la hauteur des potentialités que recèlent les deux pays en termes d'intégration économique et de présence géopolitique et diplomatique sur les scènes régionale et internationale.

Les discussions approfondies et fructueuses entre les deux parties ont porté sur les échéances à venir inscrites dans l'agenda des relations bilatérales, en tête desquelles la visite que compte effectuer le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, cette année en République de Chine.

A ce propos, les deux parties ont insisté sur l'impératif de bien préparer cette visite importante et de réunir toutes les conditions à même de mener à bien cette échéance bilatérale centrale, censée réaliser un bond qualitatif dans les relations algéro-chinoises, et insuffler un contenu plus solide et diversifié au partenariat global que les deux pays ambitionnent d'asseoir.

Figurent parmi ces projets, la réalisation du port Centre de Cherchell, la valorisation de l'exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet à Tindouf, l'exploitation et la transformation du phosphate de Bled El Hadba (Tebessa) et Oued Kebrit à Soug Ahras, mais aussi le développement de la mine de zinc et de plomb de Oued Amizour à Béjaia.

A ce propos, l'ambassadeur chinois a salué le progrès réalisé par l'Algérie en termes d'amélioration du climat d'affaire et d'investissement en Algérie, exprimant l'intérêt majeur accordé par les opérateurs économiques chinois à la conclusion de partenariats avec leurs homologues algériens notamment au vu des opportunités prometteuses qu'offre la novelle loi sur l'investissement qui garantit une stabilité législative et une meilleure vision pour les investisseurs étrangers.

Par ailleurs, les deux parties ont exprimé la convergence des vues des deux pays ainsi que leurs positions vis-à-vis de plusieurs questions internationales et régionales notamment en ce qui concerne leurs efforts conjoints visant la consolidation de la pensée de non-alignement et l'application du Droit international sans exclusive, en vue de prémunir des risques gravissimes issues de la polarisation marquant les relations internationales.

Dans ce cadre, les deux responsables ont réitéré les appels de l'Algérie et de la Chine à réformer le système des Nations Unies et le Conseil de sécurité, de sorte à conférer plus d'équité au volet représentation et plus de transparence à son fonctionnement, pour instaurer un nouvel ordre mondial multipolaire.

A ce titre, l'ambassadeur de Chine a exprimé le soutien de son pays aux revendications justes des pays africains visant à mettre fin à l'injustice historique subie par le continent africain et qui l'a privé d'une représentation permanente au sein du Conseil de sécurité de l'ONU.

Concernant la question du Sahara occidental, M. Amar Belani a affirmé à l'ambassadeur chinois que le blocage actuel que connaît le processus de négociations entre le Royaume marocain et le Front Polisario était dû essentiellement aux atermoiements de la partie marocaine qui veut imposer son projets irréaliste et non applicable d'autonomie dans le territoire du Sahara occidental, faisant fi de toutes les résolutions onusiennes et des appels du Secrétaire général des Nations unies et de son Envoyé personnel Staffan de Mistura, à la nécessité de reprendre les négociations entre les deux parties au conflit, de bonne foi et sans conditions préalables.

M. Belani a mis en garde contre la position marocaine irresponsable qui mise sur le statu quo, avec la complicité d'Etats connus et à travers la conclusion de marchés douteux et honteux, ce qui représente un défi grave à la stabilité et à la sécurité de la région que l'Algérie entend protéger en toute détermination, responsabilité et sagesse.