Ghana: Fautes - Salis Abdul Samed toujours en tête de la Ligue 1

Arrivé cet été en provenance de Clermont, Salis Abdul Samed s'est rapidement fait une place dans l'entrejeu du RC Lens. Toutefois, le Ghanéen se fait régulièrement remarqué pour son nombre de fautes.

En effet, le Lensois est le joueur effectuant le plus de faute au sein de la Ligue 1. Avec 61 infractions, il présente un ratio de 2,54 fautes par matches, informe le site Lensois . Des fautes nombreuses mais peu dangereuses a en croire les 4 seuls cartons jaunes récoltés par le Sang et Or en 24 rencontres dans l'élite.

Le reste du podium est constitué de l'Ajaccien Mounaim El Idrissy (59 fautes) et du Lyonnais Alexandre Lacazette (46 fautes). Pour voir, le second Lensois de ce classement, il faut descendre à la 24e place et y apercevoir Deiver Machado avec 33 fautes (1,43 par match). Kevin Danso est le 3e Sang et Or à la 36e place pour 30 fautes.