Somalie: Somaliland - Statut quo et calme précaire à Las Anod

La situation est restée calme ces derniers jours au Somaliland, dans la ville disputée de Las Anod, où l'armée de l'État autoproclamé du Nord de la Somalie a affronté pendant une vingtaine de jour des milices locales qui ne reconnaissent plus son autorité. Une médiation éthiopienne, toujours en cours, y a maintenu un statu quo précaire.

Depuis le 1er mars, les habitants de Las Anod n'ont signalé aucune reprise sérieuse des combats aux périphéries de la ville. Quelques coups de feu sporadiques, au loin, tôt le matin, mais c'est tout, indique une source locale.

La diplomatie a donc repris ses droits. Samedi, une délégation du gouvernement éthiopien a rencontré à Garowe des partisans du rattachement de Las Anod à la Somalie. Et dimanche, elle s'est rendu à Hargeisa, capitale du Somaliland, où elle a rencontré le président Muse Bihi.

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud, qui était resté silencieux jusque-là sur la question de Las Anod, s'est lui aussi voulu apaisant. Dans une interview sur al-Jazeera, il a rappelé qu'il était favorable à l'unité de la Somalie et du Somaliland, " seule solution " du problème selon lui. Mais que cette unité ne pouvait se faire " par la violence, qui ne fait qu'aggraver les choses ", a-t-il dit.

Entretemps, la vie a repris dans la ville, malgré les pénuries d'eau et les prix qui se sont envolés. " La situation reste volatile ", estimait mardi la coordination humanitaire de l'ONU, OCHA. Les routes, notamment, menant à Bossasso et Burco, sont " perturbées ".

Give A Gift That Makes A Difference. By Donating, You Can Help Us To Continue Providing Material And Financial Assistance To #Laascaanood Hospital.Help Us Save Lives And Support Those Most In Need.DONATE: https://t.co/Q8sfNjUnWY pic.twitter.com/ukBjU5pjtv-- Give to Learn to Grow Foundation (@givetolearnfdn) March 8, 2023