Afrique de l'Est: La démocratie terriblement fragilisée à Maurice

Le rapport 2023 de Varieties of Democracies (V-Dem) Institute est encore une fois loin d'être tendre envers Maurice. Pire, il souligne que la démocratie semble "ne tenir qu'à un fil" chez nous.

"The major autocratizers". C'est dans cette catégorie peu enviable du Top 10 des pays en voie d'autocratisation - l'inverse de la démocratisation - que se classe Maurice. Il s'agit des conclusions du Democracy Report 2023 de Varieties of Democracies (V-Dem) Institute. Le rapport, qui vient d'être rendu public, s'intitule "Defiance in the face of autocratization".

Ce que cela veut dire concrètement ? Que "le processus d'éloignement de la démocratie a commencé il y a longtemps, mais a atteint un degré soutenu en 2022", expliquent les auteurs du rapport. V-Dem Institute va jusqu'à affirmer que "democracy seems to hang by a thread in Mauritius".

Pour avoir une meilleure idée de la catégorie dans laquelle V-Dem classe Maurice, le rapport 2023 liste notre pays aux côtés du Brésil, de l'Inde, de la Serbie, de la Tunisie ou encore de la Turquie. À titre d'exemple, le rapport de V-Dem Institute souligne qu'"en Inde, la droite au pouvoir, le parti nationaliste BJP, dirigé par le Premier ministre, Narendra Modi, continue à réprimer la liberté religieuse".

Qu'est-ce que les autocrates attaquent ? V-Dem fournit une liste allant de la censure des médias au déclin de la liberté d'expression, en passant par la désinformation. Élections "free and fair" et judiciaire sont aussi passés en revue. "Au cours des dix dernières années, est-il écrit dans le rapport, la censure des médias par les autorités a empiré à Maurice, comme en Afghanistan et Hong Kong. Maurice, jadis saluée comme étant la seule démocratie libérale en Afrique subsaharienne, a récemment introduit plusieurs règlements, qui limitent le travail des journalistes."

Ce rapport examine la situation de la démocratie dans 202 pays. Il y a une moyenne de cinq experts par pays, qui répondent à un questionnaire détaillé. V-Dem Institute est une institution du département des sciences politiques de l'université de Gothenburg en Suède.

Le saviez-vous? Le V-Dem institute souligne que:

72 % de la population mondiale, soit 5,7 milliards de gens, vivaient dans une autocratie en 2022.

La démocratie sur le plan mondial a reculé au niveau de ce qu'elle était en 1986.

La liberté d'expression s'est dégradée dans 35 pays en 2022 alors que c'était seulement le cas dans sept pays il y a dix ans.

La censure des médias par les autorités a empiré dans 47 pays.

La qualité des élections s'est dégradée dans 30 pays.

Dans la région. Progression des Seychelles et de Madagascar

Deux voisins de l'Indianocéanie sont cités comme ayant accompli le plus de progrès démocratiques en dix ans. Il s'agit des Seychelles et de Madagascar. La Grande Île et les Fidji sont même les "deux pays parmi le Top 10 des pays 'democratizers', qui tout en restant des autocraties, ont amélioré sensiblement leur situation".