Congo-Kinshasa: Entrepreneuriat féminin en RDC - Opportunités et défis

En RDC, 43 % du tissu économique est géré par des femmes, selon les experts. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces femmes porteuses des projets entrepreneuriales. Elles évoluent dans divers domaines : agriculture, élevage, restauration, vente en lignes des vêtements et autres, facilitation, dans les mines, etc.

- Cependant, bon nombre de femmes entrepreneures font face a plusieurs défis qui freinent le développement de leurs activités. Quelles sont les opportunités et les défis de l'entreprenariat féminin en RDC ?

Jody Nkashama discute de ce sujet avec Mme Mamisa Nzigire Poindron, Fondatrice et CEO de TACS entreprise SARL et Mme Patience Barandege, Directeur Général de P3 Multi-Services et présidente de Dream Venture Asbl