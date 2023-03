Seychelles: Sciences marines - WIOMSA élit une Seychelloise présidente

La scientifique seychelloise Marie-May Jeremie est la première femme seychelloise à être élue présidente de l'Association des sciences marines de l'océan Indien occidental (WIOMSA).

Mme. Jeremie, l'actuel directeur général du Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust (SeyCCAT), a été élu par le 8e conseil d'administration de la WIOMSA lors de la 44e réunion du conseil d'administration de l'association le 2 février.

"Je suis extrêmement fier et touché par cette nouvelle nomination. WIOMSA est une organisation prestigieuse connue dans le monde entier pour ses efforts en Afrique et dans la région. Je ne suis que le deuxième Seychellois à être nommé à la tête de cette organisation, et la première femme Seychelloise à l'être ", a déclaré Mme. Jérémie à la SNA lundi.

Alors que Mme. Jérémie est la première femme seychelloise à assumer la présidence du conseil d'administration de WIOMSA, les Seychelles dirigent le conseil pour la deuxième fois. Le Dr Nirmal Jivan Shah, membre fondateur de l'association, en a été le président de 2009 à 2013.

Jeudi, le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a envoyé un message à Mme. Jérémie, disant : "Je tiens à vous féliciter pour votre nomination qui représente un moment de fierté pour les Seychelles. Votre travail acharné et votre dévouement ont porté leurs fruits alors que vous continuez à diriger et à transmettre vos connaissances et vos expériences dans votre domaine.

Il a ajouté que cette réalisation est "sans aucun doute aussi une source d'inspiration pour que d'autres Seychellois luttent pour de plus grandes réalisations sur des plateformes internationales similaires. Au nom du pays, nous sommes fiers de ce que vous avez pu accomplir et nous vous souhaitons bonne chance dans ce nouveau rôle important en tant que président de WIOMSA.

Mme. Jérémie a été élu par le 8e conseil d'administration de la WIOMSA lors de la 44e réunion du conseil d'administration de l'association le 2 février.

Fondée en 1994 à Zanzibar, en Tanzanie, WIOMSA promeut le développement éducatif, scientifique et technologique de tous les aspects des sciences marines dans la région de l'océan Indien occidental.

Mme. Jeremie a déclaré qu'elle apportera à la WIOMSA son expertise en matière de politique environnementale et de gouvernance des océans, qu'elle a l'intention d'utiliser pour pousser à une étude plus solide et plus significative dans ce domaine.

"J'aspire à apporter une approche interdisciplinaire à WIOMSA, une approche qui se concentrera sur le rapprochement de l'interface science-politique en veillant à ce que les pays de la région de l'océan Indien occidental, en particulier les petits États insulaires, construisent leurs propres capacités scientifiques et de recherche pour orienter la gouvernance des océans ", a-t-elle déclaré.

Mme. Jeremie a déclaré que les Seychelles et les autres États insulaires de l'océan Indien occidental n'ont traditionnellement pas autant bénéficié des plateformes WIOMSA.

"Ce sera donc mon objectif d'aider à identifier les talents et d'offrir des opportunités pour renforcer les capacités de recherche significative dans la région", a ajouté la présidente nouvellement élu de la WIOMSA.

Le Dr Nina Wambiji a été élue vice-présidente de l'association. Elle est directrice adjointe des pêches marines au Kenya Fisheries and Marine Research Institute.

Le Dr Blandina Lugendo, actuellement doyenne de l'École des sciences aquatiques et de la technologie des pêches (SoAF) de l'Université de Dar es Salaam, a été élue trésorière.