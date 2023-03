Congo-Brazzaville: Marché - Explosion de la production du cobalt

Le rapport annuel de la société londonienne de négoce Darton Commodities a confirmé, le 7 mars, la plus forte augmentation de l'offre du cobalt en 2022. Deux pays ont alimenté principalement la tendance haussière enregistrée, en l'occurrence la République démocratique du Congo (RDC) et l'Indonésie.

Les derniers chiffres du cobalt indiquent une véritable hausse de l'offre, suite à l'explosion de la production en RDC et en Indonésie. Le cabinet spécialisé à l'origine de l'information confirme " la plus forte augmentation de l'offre en 2022 ". Restant toujours dans les chiffres, l'offre de cobalt est passée à 187 060 tonnes l'année dernière, soit une hausse de l'ordre de 23 %. Selon Darton Commodities, l'offre à la hausse " a effacé un important déficit observé en 2021 " et " laissé le marché dans l'un de ses plus gros excédents jamais enregistrés à la fin de l'année ". Par rapport aux pays producteurs, la poussée est essentiellement l'oeuvre de deux pays miniers. Pour la RDC, qui produit environ 75 % de l'offre mondiale de cobalt, on a enregistré les plus fortes augmentations. Présentée comme une puissance émergente, l'Indonésie est bien positionnée pour la croissance rapide de son marché. Il convient d'insister sur le fait que l'essentiel de l'augmentation de l'offre de l'année dernière provient du secteur industriel à grande échelle. Toutefois, on a pu compter sur une bonne contribution des mineurs artisanaux, surtout au début de l'année.

Métal essentiel à la fabrication des batteries pour véhicules électriques, le cobalt a connu paradoxalement un ralentissement, suite à la baisse de la demande du secteur de l'électronique. En effet, ce secteur passe aujourd'hui pour l'un des plus gros consommateurs du métal, au même titre que l'industrie automobile. Plusieurs rapports attestent de la hausse effective des ventes de véhicules électriques dans le cadre de la transition écologique mondiale. Cet emballement a contribué à alimenter une forte hausse des prix l'année dernière. Malheureusement, il y a eu un retournement de la tendance, avec une chute de plus de 60 % du prix du cobalt par rapport à son pic de juin 2022. En outre, un autre facteur de déstabilisation du marché du cobalt est le conflit actuel entre la société chinoise CMOC et la Générale des carrières et des mines sur des redevances impayées. La conséquence est le blocage des exportations de la société productrice à la mi-juillet. Un blocage d'un énorme stock d'hydroxyde de cobalt semi-raffiné de la mine de Tenke Fungurume. A cela, il faut ajouter aussi des sous-approvisionnements causés par des conditions de travail dangereuses dans le secteur minier informel en RDC.