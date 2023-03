Congo-Kinshasa: Secteur de l'Aménagement du Territoire - Dieudonné Menzu Ngolo et des experts congolais bénéficient de l'expertise tunisienne

*En mission en Tunisie pour le renforcement des capacités et échanges d'expériences, le secrétaire général du ministère de l'Aménagement du Territoire, Dieudonné Menzu Ngolo est accompagné d'une délégation composée d'experts du cabinet du ministre et des cadres de l'administration. La délégation congolaise a été accueillie par le chef du cabinet de la Ministre Tunisienne de l'Equipement et de l'Habitat, monsieur Borhane HMIDA. Celui-ci a tenu à remercier M. Dieudonné Menzu Ngolo et sa délégation pour l'intérêt qu'ils manifestent pour l'expérience Tunisienne.

Lors de son allocution, monsieur Borhane HMIDA a également mis en exergue les potentialités et l'expertise de la Tunisie dans le domaine de l'aménagement du territoire tout en plaidant pour la promotion d'un partenariat gagnant -gagnant entre la RDC et la Tunisie.

" Je vous invite à consulter la liste des projets Partenariat Privé Public (PPP) élaborée sur un plan national et qui pourrait être diffusée auprès d'investisseurs Congolais car ce genre de partenariats peuvent être très formateur du point de vue technique et institutionnel. Les expériences pourraient par la suite être dupliquées en territoire Congolais et c'est ce qu'on aimerait voir dans ce continent joyeux : des projets dans différents pays grâce à des échanges profonds et concrets ", a-t-il indiqué.

Le programme de la délégation congolaise sera également nourri la présentation des différents axes d'intervention du Ministère de l'Equipement et de l'Habitat dans l'objectif d'éclairer les experts congolais sur les performances tunisiennes.