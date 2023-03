Congo-Kinshasa: Se référant au thème choisi pour cette année, 8 mars - l'ASBL 'Light' explique l'apport du numérique dans l'éducation et l'autonomisation de la femme

A l'occasion de la journée internationale de la femme, l'ASBL Light (lumière), a organisé ce mercredi 8 mars 2023, au lycée Toyokana situé dans la commune de Kasa-Vubu, une conférence débat basée sur l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et jeunes filles. Devant les lycéennes, quatre interventions ont été à l'ordre du jour notamment: Mesdames Gémina Diantama, Lufuma Princilia, Goreti Kat et Deborah Mimonekene.

Prenant la parole la première, Gémina Diantama a axé son message sur l'autonomisation de la femme à l'ère du numérique. Elle a d'abord expliqué qu'une femme autonome est celle qui apporte la solution aux problèmes sans compter sur les autres et non celle qui est considérée comme un instrument qui doit toujours donner des conseils à l'homme pour son émergence.

Vu les "futilités" qui se passent sur les réseaux sociaux, Gémina Diantama a exhorté les lycéennes à ne pas utiliser l'internet non seulement comme un outil de distraction mais plutôt un canal par le quel on peut être formé et informer des innovations qui vont un jour contribuer à notre autonomie. "Moi qui vous parle, si je suis aujourd'hui chef d'entreprise, c'est parce que j'ai été formé sur les réseaux sociaux, cela a permis mon épanouissement, maintenant je suis utile et autonome ", a-t-elle témoigné.

Mme Goreti Kat, pour sa part, a centré son intervention sur la réalisation de ses rêves dans le monde du numérique où elle a expliqué qu'on peut créer sa propre entreprise et se stabiliser du point de vue financier sans attendre qu'on n'obtienne un certain âge avancé comme l'a toujours dit Pierre Corneille que "la valeur n'attend point le nombre d'années". "Connectez vos rêves dès maintenant à internet, ne vous dites pas que vous êtes encore trop jeunes à réaliser ce que d'autres adolescents ont fait, utiliser tiktok, Instagram, etc... pour montrer au monde ce que vous faites ", a expliqué Goreti Kat.

En tant que styliste et modéliste, Deborah Mimonekene a tablé sur l'importance du numérique dans le modélisme. Elle a expliqué que le numérique est un outil qui a aidé à performer les machines utilisées en broderie, en stylisme ...etc. Elle a insisté sur le fait que les réseaux sociaux ont facilité la tâche de relier leur métier à leurs clients.

Prenant la parole en dernier, Mme Lufumu a entretenu l'assistance sur l'ingénierie où elle a insisté sur le fait que toutes femmes et filles puissent s'y intégrer en ôtant de leurs pensées que ceci n'est réservé qu'aux hommes. "Nous sommes tous sur le même pied d'égalité, ne nous sous-estimons pas par rapport aux hommes, car nous avons aussi les aptitudes de créer et contribuer au développement du pays", a-t-elle déclaré.

Répondant toutes aux questions des lycéennes, les intervenantes ont centré leur réponse sur la condition sine qua non d'adhérer aux nouvelles technologies qui sont les réseaux sociaux qui leur permettront de transformer leurs rêves en réalité et montrer au monde dès maintenant ce qu'elles valent au lieu d'attendre demain.