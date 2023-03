Congo-Kinshasa: Appel du Président Félix Tshisekedi pour la défense de la patrie, RDC - Des femmes encouragées à s'enrôler au sein des FARDC

Conformément à l'appel lancé par le Président Félix Tshisekedi, des femmes militaires ont sensibilisé les jeunes filles sur l'importance de servir le pays sous le drapeau national, en s'enrôlant au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Au cours d'une campagne de recrutement organisé le week-end dernier à l'UPN, elles ont présenté les avantages y afférents.

"Ne soyez pas que des spectatrices. Venez, l'armée vous appelle. Venez et vous étudierez gratuitement à l'Académie militaire. Nous sommes des femmes qui se sont battues pour la patrie", pouvait-on entendre au niveau du rond-point UPN. L'académie militaire est mise a la disposition de toutes les nouvelles recrues qui auront le désir de poursuivre leurs études jusqu'à l'obtention d'un diplôme de Master. La possibilité d'opter pour n'importe quelle filière et de la mettre au profit de l'armée est disponible. L'armée compte à ce jour des femmes médecins, juristes, infirmières, magistrates, portant le flambeau du pays, chacune selon son domaine respectif.

"Je suis la Lieutenante Ruth Ebengo, Journaliste dans la Presse Militaire. Quand on entre dans l'armée, en premier lieu, on sert le pays. J'ai fait les sciences de l'information et de la communication à l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication. Dans l'armée, on ne se limite pas qu'à la formation militaire, il y a des possibilités de spécialisation, même à l'étranger. On ne perd pas quand on entre dans l'armée. D'un côté, il y a notre qualité de femme et, de l'autre, il y a cette casquette de militaire, et combiner les deux marche facilement ".

Cette campagne avait pour objectif de sensibiliser la masse pour l'intégration de la gent féminine dans les forces armées de la République Démocratique du Congo. Etre âgée de 18 ans révolus, avoir un diplôme de baccalauréat, de graduat, de licence, accompagné d'une bonne volonté de servir son pays ainsi que du principe d'équité sont les critères de recrutement.