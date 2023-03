Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le MSC de Laurent Batumona enregistre des adhésions massives à l'interfédéral de la Lukunga

Le Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC, a enregistré l'adhésion de nouveaux membres. Près d'une centaine de leaders politiques, dirigeants associatifs et leaders d'opinion ont officiellement adhéré au Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), de l'Honorable Laurent Batumona. Les cérémonies d'adhésion, couplées à la présentation surprise des potentiels candidats à la députation tant nationale que provinciale, se sont tenues au Temple du changement de l'interfédéral de la Lukunga.

Convaincus par la vision du parti MSC, les nouveaux adhérents se sont dits dévoués à aider du mieux qu'ils peuvent pour relever les défis qui attendent le parti dans la ville-province de Kinshasa. Lors de la matinée politique au Temple du Changement à la Lukunga, ils ont été invités à manifester leurs intentions et du rôle des citoyens dans le développement d'un pays.

Les Fondations et Associations sont déterminées à faire bouger les lignes à travers les provinces de la RDC pour matérialiser la vision cardinale de l'honorable Laurent Batumona d'obtenir un changement profond. C'est le cas de la province de Sankuru avec la Fondation Shaom du Président Jean-Pierre Shako Omalanga, de l'Association de Motocyclistes au Congo (AMC), de l'Association des êtres conscients (ASECO) et de SENCO. Onze nouvelles personnalités ont rejoint le MSC, provenant essentiellement des structures politiques.

Saluant le bon choix de ces nouveaux adhérents, chacune et chacun étant un leader dans son fief apportera sa pierre à l'édifice collectif que le MSC est en train de bâtir. Le Mouvement de Solidarité pour le Changement se battra sans calculs et avec énergie pour porter la voix des sans voix, promouvoir l'amélioration de la gouvernance et le changement des mentalités en RDC. Ce pays est le fondement même de l'existence du Mouvement de Solidarité pour le Changement. C'est ce qui nous unit. Défendre la RDC est ce qui nous cimente ", a martelé, Jean-Pierre Shako. " Nous les jeunes nouveaux adhérents au MSC, nous avons les mêmes principes et convictions que l'Honorable Laurent Batumona. Notre objectif principal est de rester concentré pour le bien de notre cher Parti le MSC. Je suis convaincu que le MSC incarne le vrai changement que les Congolais ont tant attendu ", a clamé pour sa part Mama Sarah Bitshilualua qui a appelé tous les membres de la Fondation Shaom à rejoindre le Mouvement de Solidarité pour le Changement. "Aujourd'hui, c'est le tour de membres de l'Association de Motocyclistes au Congo d'adhérer au MSC. Les semaines à venir seront pour les autres membres de l'intérieur de la RDC à s'associer au MSC, a renchéri le représentant de cette association. Ce dernier a expliqué que ce qui nous a poussé à adhérer au MSC et à conscientiser nos membres n'est pas seulement le nom du Mouvement de Solidarité pour le Changement mais sa vision, l'esprit du visionnaire pour la population mais également nos convictions que ses membres partagent ". C'est pour cette raison, a-t-il poursuivi, qu'après avoir observé beaucoup de Partis politiques nous avons trouvé un homme sérieux, capable d'influencer un changement social pour le bien de la population. Rappelons que les personnes et associations qui viennent de rejoindre les rangs du MSC, arrivent avec tous leurs militants des différents partis politiques qu'ils appartenaient.