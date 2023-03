Congo-Kinshasa: 8 mars 2023 - Marcel Ngoyi appelle la femme à l'innovation par un bon usage de nouvelles technologies

"La problématique de l'innovation c'est comme un simple vocable, mais pour moi, c'est toute une vocation. Quand on veut aller loin, on doit chercher à innover, à créer et à se développer. Je ne pense pas qu'il y ait des femmes qui n'aient pas intérêt à se développer. A l'ère du numérique, je ne pense pas qu'il y ait des femmes qui soient déterminées à rester en marge de ces progrès technologiques. Par contre, aujourd'hui, ces outils sont considérés comme des outils précieux à la portée de toute femme", a déclaré Marcel Ngoyi.

Par ailleurs, l'Editeur de La Prospérité est de ceux qui pensent qu'on ne peut pas interdire à la femme d'aujourd'hui d'accéder aux nouvelles technologies. Mais, il remarque tout de même que plusieurs d'entre elles en font un mauvais usage. Pour lui, les réseaux sociaux ne doivent pas être pour la femme et la jeune fille un lieu pour exposer leur nudité. "Il faut l'instruire au bon usage de ces outils technologique", dit-il.

Sinon, il déplore l'utilisation des réseaux sociaux par les hommes et les femmes en ces termes : "En même temps que l'homme est libre, mais il a des limites de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Lorsqu'il y a l'apport de nouvelles technologies et que les gens utilisent ces outils dans un mauvais côté, et donc, l'Homme dans sa conscience doit savoir ce qu'il faut pendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas pendre. La dépravation oui ! Parce qu'il y a de nombreux jeunes, qui ne sont sur les réseaux sociaux que pour regarder ce qui est comique, de regarder ce qui est porno. Le tout dépend de ce qu'on cherche, en se servant de nouvelles technologies, savoir l'intention ou encore le but visé en les utilisant. Mais, si ces mêmes outils peuvent vous permettre d'améliorer les conditions de votre développement c'est alors qu'elles deviennent un support pour l'autonomisation".