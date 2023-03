Congo-Kinshasa: De passage à Bandalungwa, fief originel de l'artiste à Kinshasa - Voici pourquoi Macron s'intéresse trop à Fally !

Pour la première fois dans l'histoire en Afrique, un président français visite une commune la nuit à Kinshasa. Emmanuel Macron l'a fait sans prétexte, ni contexte. Il a visité pendant quelques minutes la commune de Bandalungwa. Son déplacement n'était pas officiel et n'avait aucune raison en termes de coopération entre la République Démocratique du Congo et la France, renseigne-t-on. Mais, Macron a tenu de passer par cette municipalité kinoise qui est le fief originel de Fally IPUPA, la méga star de la musique africaine. Curieusement, le chef de l'Etat français a profité de l'occasion pour siroter une bière locale ! Tout le monde en parle ! Son passage vespéral a suscité plusieurs commentaires et polémiques dans les réseaux sociaux.

Plusieurs questions taraudent les esprits du côté des observateurs avertis qui veulent savoir : Pourquoi seulement FALLY IPUPA et pas d'autres artistes au Congo-Kinshasa ? Comment l'homme de "Droit chemin " est-il parvenu à séduire un président français jusqu'à ce point ? Ça fait débat sur la toile où les internautes tentent de répondre chacun selon ses analyses. Au-delà de tout ce qu'on peut mijoter autour des relations entre MACRON et FALLY, il est important de noter qu'il faut apprécier l'homme à son époque. Et c'est le temps de Dicap la merveille. Cet artiste né à Bandal a un parcours connu de tout le monde. C'est un véritable bosseur. C'est une personne qui aime son travail. Le succès ou sa notoriété qui dépasse les frontières nationales, ne sont que le fruit d'un seul sacrifice : le travail. En outre, il faut ajouter en lui la détermination, l'amour du travail bien fait, le professionnalisme et le respect d'engagement vis-à-vis des partenaires. Artistiquement, Fally sait donner aux mélomanes ce qu'ils aiment et sait bien se vendre dans le circuit international de la musique. Donc, Macron ne pouvait être que séduit par cette énergie ou dynamisme créé par la star qui est devenue une référence de la jeunesse actuelle et des fans dont fait partie le Président français. Pour lui, Fally Ipupa est une vitrine de la culture congolaise.

Toutefois, il faut retenir que la visite officielle du chef de l'Etat français à Kinshasa était purement dans le cadre de la relance de la coopération bilatérale entre son pays (France) et la RDC. Et cela dans les domaines de l'économie, de la sécurité, de la santé, des recherches scientifiques, de l'environnement, de l'éducation...

Au-delà des discussions diplomatiques ou des conventions signées avec les autorités congolaises, il faut souligner qu'Emmanuel Macron a réservé aussi une part belle au secteur de la culture qui lui a permis de boucler avec succès sa tournée sur le sol de Kabasele Joseph dit Grand Kalé, père de la Rumba congolaise.

Macron honore la culture congolaise !

Sur ce point, le Président de la république française a fait honneur aux artistes congolais, toutes disciplines confondues. Quelques heures avant de regagner l'Hexagone, il a rencontré dans la soirée une dizaine de créateurs des oeuvres de l'esprit à l'Institut français de Kinshasa (Halle de la Gombe). Parmi ceux qui font la fierté de la RDC à travers leurs arts à l'international, on a retrouvé la méga star Fally IPUPA alias " Aigle " et Jupiter OKwess, du côté de la musique.

A l'Institut français de Kinshasa, Macron a non seulement échangé avec les artistes mais aussi il a assisté à un spectacle digne de son rang offert par l'orchestre Symphonique Kimbanguiste dont le chef n'est autre que le maestro Armand DIANGENDA, petit-fils du Premier prophète noir, Simon Kimbangu. La star Fally IPUPA a été parmi les invités de marque de cette soirée présidentielle.

Pour donner plus des couleurs au spectacle, la coqueluche du moment a aussi fredonné juste une enchanteresse intitulée " Migrant de rêve ". A la fois interpellateur et philosophique, ce titre lyrique tiré de son nouveau fleuron artistique a emporté toute l'assistance constituée d'un public hétérogène.

Accompagné par l'orchestration de ce meilleur groupe classique réputé au monde, Fally a été exceptionnel sur scène. Le chanteur kinois s'est adapté et baigné dans des sonorités et rythmiques très différentes de sa rumba habituelle. Devant Macron ainsi que ses convives, l'artiste a fait sortir une autre dimension de son talent et son savoir-faire artistique que d'aucuns n'ont jamais vécu.

En passant, la star congolaise a profité de cette belle estrade de l'institut français de Kinshasa pour lancer un vibrant appel au chef de l'Etat français d'agir rapidement en faveur de son pays, la RDC qui est agressé injustement par le Rwanda, à travers les terroristes du M23.

"Merci Monsieur le Président de m'avoir écouté. C'est pour moi un honneur d'être ce soir devant vous et l'ensemble de votre délégation à Kinshasa. Je pense que l'heure est venue pour agir et mettre en action toutes les décisions quelles que soient leur nature afin que le drame, la situation à l'Est de mon pays, s'arrête. Merci ", a déclaré l'Aigle de la musique congolaise.

Bandal : Macron sirote une bière pour la route !

Juste après le spectacle, Fally Dicap la merveille a convié Emmanuel Macron à visiter la commune de Bandalungwa, son fief originel. Ce déplacement a surpris les habitants et mis en ébullition cette agglomération kinoise qui est très réputée pour sa chaleur d'ambiance dans la Capitale. Sur place, la star et le Président ont partagé ensemble une bonne bière fraiche avant de prendre la route de l'aéroport international de N'djili et rentrer en France.

C'était incroyable de vivre en live ce déplacement inattendu surtout pendant la nuit, un Président de la république française dans un quartier d'une cité à Kinshasa où l'obscurité bat le record.

Pour nombreux observateurs, le géniteur de la chanson " 5ème Race " a bel et bien prouvé qu'il n'est plus n'importe qui dans ce monde. Non seulement le chanteur arbore parfaitement le drapeau congolais au niveau international mais il vient de placer encore la barre "très haute".

Donc, l'Aigle est encore monté plus haut qu'avant. Que le Congo -RDC renaisse et vénère cet artiste qui mérite sans complaisance le titre honorifique d'Ambassadeur de la culture congolaise au vrai sens du mot. Avec tous les exploits qu'il fait dans son domaine, Fally mérite un passeport diplomatique. Pourquoi le président Félix TSHISEKEDI ne peut pas lui accorder ce privilège ? Contrairement aux autres artistes qui jouissent des avantages de l'Etat grâce à ce titre, Dicaprio la Merveille continue à faire ses preuves et le mérite sur toutes les lignes.

Même âge avec Fally, rappelle-t-on, Macron est le troisième président français à se rendre à Kinshasa après François Mitterrand, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Son passage est unique et restera gravé dans la mémoire collective des artistes en particulier, et de la jeunesse Congolaise en général, qui n'a que la musique comme richesse intarissable et principale pour son épanouissement. Car, les minerais en RDC ne profitent qu'aux dirigeants.