Congo-Kinshasa: Etat d'avancement des préparatifs des IXèmes Jeux de la Francophonie - Sama Lukonde évalue, Isidore Kwandja rassure la confirme des travaux dans le délai

En sa qualité de superviseur, le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a convoqué la réunion du comité élargi de pilotage des 9èmes jeux de la Francophonie, ce mardi 7 mars 2023. Il était question pour le Chef du Gouvernement d'évaluer le niveau d'avancement des infrastructures sur les sites, avec toutes les différentes commissions impliquées. Ce passage en revue a permis au Premier Ministre Sama Lukonde d'être au parfum de la situation avant de donner des instructions fermes afin que le délai de livraison des infrastructures soit respecté.

Instructions diverses

Selon Didier Mazenga, Ministre de l'Intégration Régionale, des instructions liées aux poursuites des financements et à l'organisation ont été données par le chef du Gouvernement, en sa qualité de superviseur des 9èmes jeux. " Il était question de passer en revue l'état d'avancement des travaux notamment, des infrastructures et aussi sur le plan organisationnel. C'est dans ce cadre-là que le Premier Ministre a suivi la présentation sur l'état d'avancement et il a donné des instructions. Des instructions liées aux poursuites des financements, des infrastructures, des instructions liées aussi à l'organisation. Il a promis qu'il va lui-même effectuer une descente pour voir ce qui se fait sur le terrain. Et il nous a demandé de faire aussi pression aux entrepreneurs. Et comme vous le savez, il ne nous reste plus ou moins que cinq mois pour recevoir et organiser les 9èmes jeux de la francophonie ici à Kinshasa ", a déclaré le Ministre de l'Intégration Régionale.

En rapport avec les Infrastructures, le Directeur National des 9èmes jeux de la francophonie, Isidore Kwandja, a rassuré que le comité travaille et que le Gouvernement a promis de mettre des moyens nécessaires pour que ces travaux finissent avant, afin que les 9èmes jeux se tiennent à Kinshasa en juillet prochain.

"Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de mettre tous les moyens à disposition pour organiser ces jeux. Je vous informe que jeudi, nous allons dévoiler la mascotte. Nous sommes en train de préparer cela avec le comité international des 9èmes jeux de la francophonie. Son Excellence Monsieur le Premier Ministre voulait avoir l'état de la situation. C'est ce que nous avons fait. Nous avons présenté que ça soit sur le plan de la construction des infrastructures ou sur le plan de l'organisation matérielle. Sur le plan de l'organisation matérielle, nous sommes très avancés parce que nous travaillons en collaboration avec les experts du CIF. Nous avons déjà commandé tous les matériels nécessaires pour le bon accueil des hôtes qui viendront ici chez nous. Sur le plan des infrastructures, là aussi, nous sommes en train de travailler et le Gouvernement a promis de mettre des moyens nécessaires pour que ces travaux finissent avant afin que les jeux soient un succès ici à Kinshasa" , a-t-il souligné.

La République Démocratique du Congo s'est engagée auprès de l'Organisation Internationale de la Francophonie pour abriter à Kinshasa les 9èmes Jeux des pays membres de cette organisation entre fin juillet et début août 2023.