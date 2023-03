Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Mars 2023

Côte d’Ivoire : Permis à points - Plus de 1836 points ont été retirés à des conducteurs

Une semaine après la mise en application du permis à points en Côte d’Ivoire, le ministère des Transports a fait un bilan partiel publié sur sa page officielle Facebook. Il ressort de ce point que du 1er au 8 mars 2023, 1836 points ont été retirés à des conducteurs pour des infractions portant sur le dépassement de vitesse de 20 à 25 km/h au-dessus de la limite autorisée en agglomération. Adopté en Conseil des ministres du mercredi 18 janvier 2023, faut-il le rappeler, l'Etat a alloué dès le 1er mars 2023 un capital de 12 points à chaque permis de conduire. En cas d'infraction au code de la route (contravention ou délit selon la gravité), un retrait de point(s) est effectué. Plus l'infraction est grave, plus le nombre de points retirés est important. (Source : framat.info)

Burkina Faso : Bilan des opérations de reconquête- Plus de 112 terroristes neutralisés

Selon un point de situation des opérations de reconquête fait à la date du 9 mars 2023, plusieurs opérations d’envergure ont été lancées simultanément dans plusieurs groupements de forces dans le cadre de la reconquête du territoire national voulue par le Président de la Transition, Chef suprême des Armées. Les unités combattantes (FDS et VDP) terrestres appuyées par les forces aériennes conduisent des actions offensives ciblées contre les regroupements et les repères terroristes identifiés par les services de renseignement. La bonne réaction des unités a permis de neutraliser une vingtaine de terroristes et de récupérer leur armement et une importante quantité de munitions. Au cours de la progression de nos unités, 11 de nos combattants ont perdu la vie sur le champ d’honneur. 4 autres qui ont été blessés, ont été pris en charge par les structures de santé. Les actions menées par les forces ont permis de mettre une pression particulièrement importante sur les groupes armés qui ont subi de très grosses pertes aussi bien sur le plan humain que matériel: Plus de 112 terroristes neutralisés; Du matériel de guerre détruit ou récupéré; Du matériel roulant et des engins explosifs détruits ou récupérés; (Source : Burkina 24)

Burkina Faso : Présidence-Primature-Assemblée nationale- Un « trou » de plusieurs milliards Fcfa constaté

L’Autorité supérieure de contrôle de l’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) a présenté aux Hommes de médias, ce jeudi 9 mars 2023, les résultats de son rapport d’audit de la Présidence du Faso, de la Primature et de l’Assemblée nationale. Dans sa déclaration liminaire, le contrôleur général d’État, Philippe Nion, a, d’entrée de jeu, relevé que cet audit des institutions a été commandité par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, avec pour objectif principal de « s’assurer de la bonne gestion des ressources financières et matérielles ». C’est ainsi donc que les 3 institutions publiques, à savoir, la Présidence, la Primature et l’Assemblée nationale ont été soumises à cet exercice de redevabilité. Au niveau de la Présidence du Faso sur la période 2020-2021, des irrégularités dans la gestion financière et comptables ont occasionné un manque à gagner de plus 695 millions de Fcfa, imputables à 72 agents publics, selon le Contrôleur d’Etat. A la Primature, il ressort, selon le rapport, que plus de 1 milliard 953.000 F cfa d’irrégularités ont été enregistrées sur la période de 2018 et 2021. (Source : aouaga.com)

Mali : Relance du trafic ferroviaire national- Une mission de sensibilisation en route sur l’axe Bamako-Kayes

Une mission d’information et de sensibilisation sur la relance du trafic ferroviaire a pris le départ ce jeudi 9 mars 2023 à la gare ferroviaire de Bamako. La délégation, à bord de la locomotive CC 2207, ferra le trajet Bamako-Kayes. L’objectif de cette mission est d’informer et sensibiliser les populations et autorités des localités riveraines à la relance imminente du trafic ferroviaire national. (Source : abamako.com)

Togo : Sports- La fédération de football se dote d’un budget de 3 milliards Fcfa

Au Togo, 3,2 milliards Fcfa seront injectés dans le football en 2023. La Fédération Togolaise de Football (Ftf) au cours de sa deuxième session ordinaire de l’année tenu le 2 mars dernier, a approuvé ce budget. En hausse de 16,18% rapporté aux 2,7 milliards Fcfa de l’exercice 2022, ce budget servira globalement à poursuivre le processus de redynamisation du football togolais, a indiqué la Ftf. Concrètement, ces ressources vont financer le développement des infrastructures sportives. (Source : alome.com)

Sénégal : Ministère jeunesse et Agetip - Le recrutement de mille jeunes acté

Le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi, et le Directeur Général de l’Agetip, ont procédé jeudi 9 mars, à la signature d’une convention de partenariat portant sur le recrutement de 1000 jeunes. Selon El Hadji Malick Gueye, cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes. Dans cette dynamique, le Dg de l’Agetip qui lutte contre le chômage des jeunes et la pauvreté, a expérimenté l’utilisation de l’approche Haute intensité de main d’œuvre (Himo). Il s’agira de valoriser des compétences acquises à travers le tryptyque : enrôlement, formation, recrutement.Ainsi, cette jonction ministère de la Jeunesse-Agetip permettra d’enrôler mille jeunes, de toucher 1000 familles et d’impacter 10 000 personnes. (Source : adakar.com)

Centrafrique : Insécurité- Les 3 agents de Unops retenus en otage dans le Nord-est, enfin libres

Après près de 4 mois de captivité dans le Nord-est de la République centrafricaine, les trois (03) contractuels de UNOPS, un organe des Nations-Unies, ont été libérés, le 07 mars 2023, par leurs ravisseurs. Ils étaient retenus en otage depuis novembre dernier par des hommes armés. Dans un enregistrement vocal envoyé sur le numéro WhatsApp de Radio Ndeke Luka, le chef d’Etat-major de la rébellion Prnc, Mohamed Ali alias B-13, a annoncé la libération de ces trois ingénieurs, près de quatre mois après leur enlèvement. « Ils nous ont libérés » « Augustin Lindombi, je suis ingénieur principal à l’UNOPS. Je les remercie pour le fait qu’ils aient pris conscience. Merci beaucoup… Je suis Anicet Karam, ingénieur en chef du chantier UNOPS. Contactées, les autorités locales de Sam-Ouandja ont, elles-aussi, confirmé la libération des otages. Lesquels sont finalement arrivés à Bangui en début d’après-midi du 08 mars. (Source : abangui.com)

Gabon : Transports fluvio-lagunaires- Un naufrage fait au moins deux morts et 28 personnes disparus

Au Gabon, le naufrage d’un miniferry, en partance de Libreville pour rejoindre Port-Gentil, a fait «au moins deux morts et 28 personnes disparus », selon un responsable des autorités portuaires.Après l’appareillage du navire passagers,« l’équipage a signalé une voie d’eau entre 3h et 4h du matin», a indiqué la compagnie Royal Cost Marine, jeudi matin, sur sa page Facebook. « Cette intrusion a entraîné une perte de contrôle du bateau. Les autorités ont été alertées et les secours sont sur les lieux, les passagers sont en train d’être secourus », selon la compagnie. (Source : alibreville.com)

Tunisie : Immigration irrégulière- 14 migrants africains meurent noyées aux larges du pays

Ils sont quatorze, des migrants des pays d’Afrique subsaharienne qui sont morts ce moyés après un naufrage de leur bateau qui les transportait au large de la Tunisie. L’information a été relayée par Radio France internationale (Rfi) le jeudi 9 mars 2023, citant le porte-parole des gardes-côtes tunisiens. Notre source ajoute que cinquante-quatre autres personnes ont été secourues par les garde-côtes. Décrivant les circonstances de la mort de ces Africains, Rfi précise que le bateau qui transportait ces migrants a coulé notamment au large de Sfax, dans le Centre-est dans la nuit de mercredi ce jeudi.

Guinée : Conakry - Regain de tension dans certains quartiers

Des jeunes manifestants irrités contre le report de la marche projetée par les forces vives affrontent depuis le jeudi matin, les forces de l’ordre sur certains endroits réputés chauds de l’autoroute le Prince. A partir de Gnari-Wada, jusqu’au carrefour de Hamdallaye, la voie est difficile à pratiquer ce jeudi 9 mars 2023. Le face à face est rude avec en toile de fond des jets de pierres contre des gaz lacrymogènes. Seuls des usagers téméraires s’aventurent dans la zone, a-t-on constaté. La chaussée est jonchée par des débris de cailloux et des tas d’ordures. Tout au long de ce tronçon, on constate une forte présence de policiers et de gendarmes. Des renforts ont été déployés vers 14h pour aider à rétablir la circulation. En face, des jeunes se rassemblent en groupuscules dans le quartier a situation reste très tendue entre jeunes et forces de l’ordre. Le même constat se présente à Cosa où là également la police anti-émeute pourchasse des jeunes sortis exprimer leur mécontentement suite au report de la marche projetée par les forces vives. (Source : africaguinee.com)

Rdc : Dans l’ Est du pays- A 30 km de Goma, le M23 gagne du terrain

Les rebelles se sont rapprochés de la capitale régionale, malgré la présence de l’armée congolaise, appuyée par des groupes armés locaux et la force régionale de la Communauté d’Afrique de l’Est. La rébellion du M23 a progressé le 8 mars dans la province du Nord-Kivu, dans l’est de la Rdc, a-t-on appris de sources locales. Un cessez-le-feu devait pourtant entrer en vigueur le 7 mars dans « dans toute la région orientale de la Rdc », selon le dernier calendrier de cessation des hostilités annoncé le 3 mars à Luanda par la présidence angolaise, désignée médiatrice par l’Union africaine dans cette crise. Mais il n’a guère été respecté. (Source : jeune-Afrique)