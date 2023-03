Congo-Brazzaville: Santé - Le Plan national de lutte contre le cancer en cours de validation

L'atelier de validation du Plan national de lutte contre le cancer 2022-2026 se tient à Brazzaville, du 9 au 10 mars. Il a pour objectif de prévenir et baisser la mortalité liée à la maladie.

Le plan en cours de validation permettra de promouvoir l'accès aux médicaments et traitements anticancéreux ; d'élaborer et valider les programmes de recherche sur les cancers; d'organiser les activités préventives de lutte contre le cancer; d'informer et de sensibiliser la population en général et les personnes à risque en particulier ; d'émettre les recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge optimale des cas de cancer...

" Sur le plan curatif, l'installation de la radiothérapie devient un impératif afin de réduire les évacuations sanitaires ", a indiqué le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Jean Ignace Tendelet, en ouvrant les travaux de l'atelier de validation, le 9 mars à Brazzaville. Pour ce faire, il a sollicité l'accompagnement des partenaires.

Pour sa part, Babeaux Angeline Serge Patrick, en lieu et place du représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Congo, a indiqué que cette agence onusienne jouera sa partition dans la mobilisation des partenaires techniques et financiers. Une manière de soutenir la mise en oeuvre du Plan national de lutte contre le cancer 2022-2026 en vue d'atteindre les Objectifs de développement durable qui visent à réduire, d'ici à 2030, la charge de mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles dont le cancer.

En rappel, le gouvernement, conscient de la montée des cas de cancers, avait décidé par décret n° 2019-228 du 13 août 2019 de mettre en place le programme national de lutte contre cette maladie.