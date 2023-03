Congo-Brazzaville: Célébration de la journée du 8 mars - Le chef de l'Etat soutient la création d'un fonds pour la promotion des droits des femmes

Plus de cinq mille femmes, représentant différentes couches sociales et corps de métier, sont allées à la rencontre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de la célébration, le 8 mars, de la Journée internationale des droits des femmes.

Contrairement aux traditionnels défilés en pagne, cette année, les femmes ont innové en invitant le chef de l'État à une séance de dialogue direct avec lui sur un certain nombre des questions liées à leur condition et la promotion de leurs droits. Ce format interactif a été mieux adapté au contexte de la situation sociale dramatique des femmes de l'est du pays. À son arrivée dans l'hémicycle du Palais du peuple de Kinshasa, le président Tshisekedi a été vivement ovationné en guise d'accueil et d'encouragement par des milliers de femmes qui voulaient marquer leur soutien à la politique volontariste de promotion de la femme congolaise menée par le gouvernement sous son leadership.

Le "Dialogue des femmes avec le président de la République ", format choisi par le ministère du Genre, Famille et Enfants a permis aux femmes de s'exprimer librement, chacune suivant sa catégorie professionnelle et sociale. Dans leurs différentes interventions, les femmes présentes sont revenues sur la dénonciation et la condamnation de l'agression de la République démocatique du Congo (RDC) par le Rwanda. Une agression au cours de laquelle dont la Congolaise est une des première victimes innocentes car elle paie à chaque minute un très lourd tribut à ce conflit et la violence aveugle qui en découle. Une intervention a particulièrement attiré l'attention de l'assistance, celle d'une victime venue de l'est de la RDC. S'exprimant en swahili, elle a raconté le calvaire de la femme de cette partie du pays vivant sous occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23.

Dans son message aux femmes, le président de la République a réitéré sa détermination à défendre leurs droits et à changer la tradition des stéréotypes qui les réduisent aux activités ménagères. Désigné "Champion de la masculinité positive" par ses pairs de l'Union africaine en raison de ses efforts inlassables pour la promotion des droits des femmes, Félix Tshisekedi a fait part de son intention de créer un fonds pour la promotion des droits des femmes. Depuis son arrivée à la tête du pays, il n'a cessé de multiplier les actions de revalorisation de la Congolaise, saluant son rôle et son implication dans la société. Il s'est, par ailleurs, insurgé contre les croyances qui consacrent l'indignité et l'inégalité de la femme. Dans le même temps, il a plaidé pour une RDC égalitaire et paritaire. Sous son mandat, plusieurs femmes ont été promues dans différents secteurs: gouvernement, administration , magistrature, armée, etc.

Cette année, la Journée internationale des femmes a été placée en RDC sur le thème "Education numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC". Il a été inspiré du thème mondial intitulé "Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l'égalité des sexes".