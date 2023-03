Congo-Brazzaville: Coupe africaine de la confédération - Les Diables noirs amenuisent leurs chances de qualification

La deuxième défaite d'affilée concédée par les Diables noirs et surtout la première à domicile a fragilisé davantage sa position dans la Coupe de la confédération. Mathématiquement, il ne reste au représentant congolais qu'un mince espoir pour se qualifier. Les Diablotins doivent non seulement gagner tous leurs deux derniers matches mais aussi espérer que l'un des clubs qui se placent devant eux ne fasse autant.

Les Diables noirs ont compromis leurs chances de qualification pour les quarts de finale en s'inclinant, le 8 mars au stade Alphonse-Massamba-Débat, 0-1, devant Asec Mimosas de Côte d'Ivoire, en match comptant pour la quatrième journée de la phase de groupes de la Coupe africaine de la Confédération.

Quatre points pris en autant de matches, le bilan des Diablotins dans cette compétition qu'ils découvrent pour la première fois de leur histoire contraste avec leurs débuts tonitruants. La suite symbolise toutes leurs difficultés à élever le niveau de jeu. Les faiblesses déployées lors de la double confrontation ont relancé le club ivoirien qui côtoyait la dernière place après la deuxième journée.

L'inquiétude est grande car l'avenir des Diables noirs dans cette compétition ne tient que sur un fil. Pour espérer se qualifier, ils doivent gagner leurs deux derniers matches en commençant par le déplacement périlleux au Nigeria pour y affronter, le 19 mars, Rivers United. Un match au goût d'une revanche pour les Nigérians battus à Brazzaville 0-3. Le bilan comptable des jaune et noir congolais lors des dernières rencontres à l'extérieur ne rassure pas : un nul sur un terrain neutre et une défaite à Yamoussoukro. Une nouvelle forme de pression que les joueurs auront sur leurs épaules.

" C'est le football. Dès qu'on ne peut plus espérer, cela veut dire que nous sortons de la compétition. Je ne pense pas. On va continuer à se battre car rien n'est impossible. Il faut bien serrer les rangs et chercher à l'emporter au Nigeria. C'est possible. C'est dans ce sens qu'il faut travailler ", a indiqué le coach diablotin, Barthélémy Ngatsono, à la conférence de presse d'après match. La tâche ne s'annonce pas aisée.

L'Asec Mimoza bien parti pour arracher sa qualification

Avec sept points, les Ivoiriens ont réussi à mettre K.O le représentant congolais considéré comme un concurrent direct pour la course à la qualification. L'Asec Mimosas a son destin en main puisqu'une victoire lors des deux derniers matches lui permettra d'avoir dix points et de se mettre à l'abri de l'élimination. Ce club a du batailler pour se mettre en pole position. A Brazzaville, il a réuni les ingrédients qui manquaient aux Diables noirs. En dehors de l'efficacité dont ces ils ont fait montre grâce au but inscrit à la 59e minute par Aubin Kouamé Kramo, les Ivoiriens ont été très courageux et très solidaires. Ils se sont procurés les actions les plus franches de la rencontre comme en témoigne l'arrêt de Dhody Bissila Foutou sur la frappe de William Sankara Karamoko, à la 19e minute, puis celle de Fulgence Aka qui passait non loin du cadre à la 86e minute.

En face, les Diables noirs n'ont proposé que peu d'arguments : une seule occasion pendant toute la rencontre et une seule frappe cadrée pas assez appuyée de Samy Farnese Mampembé. L'équipe est passée à côté de son match en ne faisant que dégager les ballons sans pourtant que les milieux du terrain ne proposent quelque chose d'intéressant. Les choix des joueurs sont remis en cause, notamment la titularisation de Prince Soussou qui ne s'est pas suffisamment remis de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans disputée avec les Diables rouges, en Egypte. Les largesses défensives d'Hernest Malonga sont aussi pointées du doigt. " Cela nous pousse à réfléchir encore pour aller en combattant au Nigeria ", a estimé le coach des Diables noirs.

Le 19 mars, c'est le match de la dernière chance des Congolais qui n'ont plus leur destin entre les mains.