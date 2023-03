Congo-Brazzaville: Musique - Patrouille des stars signe un contrat de production avec TPT Plus

Le contrat de production et de management signé par l'orchestre de Kévin Mbouandé et le groupe de médias TPT Plus, le 6 mars à Brazzaville, a une validité de trois ans renouvelable avec deux albums.

La directrice de TPT Plus, Prisca Chella Oko, a indiqué pour la circonstance que c'est au sortir des événements tragiques que le pays a connus en 1997 que le peuple congolais, en quête d'espérance, a découvert l'orchestre Patrouille des stars à travers sa danse "Obus kanga bissaka". Elle a ajouté que Patrouille des stars est un patrimoine commun, un patrimoine congolais. " En relançant son projet de TPT production, le groupe de médias TPT Plus lance à ce jour un projet qui consiste à créer un écosystème autour de la culture, l'idée étant de s'investir réellement dans la promotion de notre culture. Ce premier contrat que nous signons aujourd'hui ouvre le cycle d'une série de productions dans le domaine de la culture ", a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi qu'à l'heure où la production phonographique traverse une période de turbulence, il s'agit pour le groupe TPT de créer les conditions d'un partenariat gagnant-gagnant. C'est dans ces conditions qu'il s'ouvre à des artistes qui ont un plan de carrière et des projets viables. " Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux partenaires, sponsors de nous rejoindre dans cette aventure au profit de la culture de notre pays. Les portes du groupe TPT Plus sont grandement ouvertes ", a conclu la directrice de TPT Plus, Prisca Chella Oko.

C'est après ce mot d'usage de la directrice de TPT Plus que les deux parties, à savoir TPT Plus, représentée par sa directrice, Prisca Chella Oko, et l'orchestre Patrouille des stars, représenté par son leader charismatique, Kévin Mbouandé, ont signé ce contrat de production.

Le secrétaire général de Patrouille des stars, Octave Mbiniama, a souligné les bienfaits de ce contrat. " Ce contrat va nous aider à combler ce que nous n'avons pas pu faire nous-mêmes pendant plusieurs années. On a beau chercher des mécènes, voilà qu'aujourd'hui le groupe TPT Production s'est présenté devant nos portes pour nous accompagner dans cette aventure que nous avions commencée depuis belle lurette. Certes, il y a eu des albums que le leader du groupe Patrouille des stars, Kévin Mbouandé, a fait des autoproductions, mais aujourd'hui nous avons TPT Production qui est là pour prendre les choses en main. Avec TPT production, nous irons plus loin dans le travail que nous sommes en train de fournir. Car, c'est un coup de pouce que cette maison donne ", a indiqué Octave Mbiniama.

Aux mélomanes, le secrétaire général de Patrouille des stars a simplement dit que leurs artistes musiciens sont déterminés à leur servir de bons morceaux.