Afrique: Alimentation - La malnutrition maternelle a augmenté de 25% dans les pays en crise

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a publié, le 7 mars, un rapport dans lequel il alerte sur l'augmentation du nombre d'adolescentes et de femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition dans douze pays touchés par la crise alimentaire et nutritionnelle mondiale.

Selon l'organisation onusienne, le nombre est passé de 5,5 à 6,9 millions, soit une hausse de 25 %. Les pays concernés par cette situation accentuée par la guerre en Ukraine sont l'Afghanistan, le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, le Tchad et le Yémen.

" En raison de la crise alimentaire mondiale, des millions de mères et d'enfants font face à la faim et à la malnutrition sévère. Si la communauté internationale n'agit pas de toute urgence, cette crise pourrait avoir des conséquences durables sur les générations futures ", a déclaré la directrice générale de l'Unicef, Catherine Russell.

Intitulé " Dénutries et oubliées : une crise nutritionnelle mondiale pour les adolescentes et les femmes ", le rapport de l'Unicef souligne que les crises exacerbent les inégalités de genre et accentuent la crise nutritionnelle.

L'Unicef explique qu'une nutrition inadéquate chez les femmes et les filles peut entraîner un affaiblissement des défenses immunitaires, un mauvais développement cognitif et un risque de complications durant la grossesse et l'accouchement.

D'après cette agence de l'Organisation des Nations unies, plus d'un milliard de femmes et d'adolescentes souffrent de dénutrition, se traduisant notamment par une insuffisance pondérale et une petite taille. Elle ajoute que 51 millions d'enfants dans le monde de moins de 2 ans sont victimes d'un retard de croissance dû à la malnutrition.

" Pour prévenir la dénutrition chez les enfants, nous devons également lutter contre la malnutrition chez les adolescentes et les femmes ", a estimé la directrice générale de l'Unicef, précisant que l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud sont l'épicentre de cette crise nutritionnelle.

Par ailleurs, le rapport appelle les gouvernements, les partenaires du développement et de l'action humanitaire, ainsi que les donateurs, les organisations de la société civile, à transformer les systèmes alimentaires, de santé et de protection sociale en faveur des adolescentes et des femmes.